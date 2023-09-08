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Рыженков: в первую очередь сам спортсмен должен стремиться показать результат

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Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Олег Рыженков рассказал о секретах достижения высокого результата.
Рыженков: в первую очередь сам спортсмен должен стремиться показать результат
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«Нагрузки, объёмы, конкуренция — всё это классно, но в первую очередь считаю, что сам спортсмен должен стремиться показать результат. Должен очень этого хотеть.

У нас, как я уже сказал, страна небольшая, тех, кто профессионально занимается биатлоном, не так много, практически все они собраны воедино, в одну команду, к которой мы по мере возможностей стараемся привлекать наиболее перспективных юниоров. Обеспечиваем, как было модно раньше говорить, сплав молодости и опыта.

Может быть, это где-то тоже подстёгивает молодежь. Они видят, как работают старшие, стремятся так же работать сами», — сказал Рыженков в интервью RT.

Ранее Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи.

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