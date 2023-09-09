«Умру, на коленях, но добегу»: Сливко и Смольский выиграли гонки преследования на Кубке Содружества по летнему биатлону

Виктория Сливко закрыла все мишени и благодаря этому сумела выиграть гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону на лыжероллерах. На последнем огневом рубеже она обошла Ирину Казакевич. Лидировавшая половину дистанции спортсменка допустила пять промахов на стойках и пропустила вперёд не только победительницу, но и Анастасию Горееву. У мужчин лучший результат показал Антон Смольский, вторым с тремя незакрытыми мишенями стал Эдуард Латыпов, а бронзу завоевал Антон Бабиков. Он на финише обогнал Александра Поварницына, у которого в концовке свело мышцы пресса, из-за чего атлет не смог навязать сопернику борьбу.

Первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи продолжился в субботу гонками преследования. Безусловно, этот турнир — в первую очередь подготовительный к зимнему сезону, на чём акцентировал внимание тренер сборной России Юрий Каминский. Да и на лыжероллерах далеко не все чувствуют себя комфортно, однако в любом случае для болельщиков, соскучившихся по данному виду спорта, соревнования стали настоящим подарком.

Мужской пасьют ещё раз доказал, что белорус Антон Смольский, несмотря на семейную жизнь, не забывает о тренировках. Он уверенно накануне выиграл спринт, на 48 секунд опередив Александра Поварницына. Столь же убедительно выглядел серебряный призёр Олимпиады в Пекине и во второй день турнира. Он допустил четыре промаха на огневых рубежах, тем не менее на трассе был в числе лидеров, показывая в основном третье время за круг, и в итоге спокойно финишировал первым.

А за серебро и бронзу развернулась упорная борьба. Уже после первой стрельбы к Поварницыну, ушедшему на дистанцию вторым, подтянулись Эдуард Латыпов с Максимом Воробьём, а всего в 34 секундах от них оказался Антон Бабиков, стартовавший десятым.

На второй лёжке российские биатлонисты синхронно промазали по разу и пропустили белоруса немного вперёд, однако уже к третьему огневому рубежу сумели сократить отставание. На стадион спортсмены выкатывались вместе. На стойке наконец-то чисто отработал Поварницын и снова уходил на трассу в одиночестве. Правда, на хвосте продолжали сидеть Латыпов и Бабиков, промахнувшиеся по разу.

Всё традиционно решил последний огневой рубеж. Александр уверенно закрыл четыре мишени, а с последней не справился. Эдуард вновь сделал паузу перед тем, как выстрелить пятым патроном, однако в этот раз оказался точен, поэтому именно он первым из россиян покинул стадион. Без ошибок отработал и Антон: он немного отставал от коллег, поэтому, несмотря на точность, отправился на дистанцию в 12 секундах от Поварницына.

Казалось, что расположение спортсменов в итоговом протоколе не изменится. Но уже к отсечке 11,8 км Бабиков догнал конкурента за бронзовую медаль и на финише очень легко ушёл от товарища по тренировочным сборам. Как признался Александр, в концовке ему просто не хватило сил бороться за награды.

«Видимо, вчера я переоценил своё состояние и стимулировал себя больше, чем нужно. Так что сегодня вышел опустошённым, пришлось варьировать технику. На последнем круге у меня свело нижний пресс, и из-за этого ноги выключились, я чисто на руках добрался до финиша. Я пытался бороться с Бабиковым как мог, но сами понимаете: закисление — это такая вещь, когда лишь бы до финиша доехать. В какой-то момент ты просто встаёшь, поскольку у тебя мышцы прекращают двигаться», — приводит слова биатлониста «Чемпионат».

Интересно, что после финиша именно Бабиков оказывал Поварницыну помощь: он делал ему массаж.

«В нашей команде мы привыкли друг друга поддерживать. Если надо размять мышцы — не проблема. Просто тут бывают очень тяжёлые дни, у него свело пресс. На финише он не начал даже бороться. Но ничего, думаю, сегодня отойдёт и завтра будет уже во всеоружии», — отметил Антон.

Латыпов, в свою очередь, оказался недоволен своей стрельбой. По словам спортсмена, она заставляла его нервничать на каждом огневом рубеже.

«У меня почему-то сегодня последний выстрел был какой-то суперответственный. Хотелось отработать на ноль, но из-за этого и лёжа промазал. Стоя понимал, что шанс есть, я видел, как Саня Поварницын промахивался, понимал, что это шанс зацепиться. Критика со стороны Максима Максимова уместна, так как не совсем хорошо сработал на рубеже в спринте. Думаю, что это правильнее, чем отмалчиваться. Я делаю выводы, анализ. Сегодня, хоть на рубеже действовал не сказать что прямо суперотлично, есть и положительные моменты», — сказал Латыпов в интервью «Матч ТВ».

Конечно же, не хватало в гонке Александра Логинова. Он остался пятым в первой гонке, но в пасьюте и масс-старте решил участия не принимать. Остаётся надеяться, что это тренировочный план биатлониста и дело вовсе не в повреждении.

У женщин развернулась не менее упорная борьба за медали, поскольку в минуте друг от друга оказались сразу семь спортсменок. А отставание Виктории Сливко от победительницы спринта Ирины Казакевич и вовсе составило всего пять секунд. Впрочем, подопечная Михаила Шашилова очень уверенно провела две лёжки и половину дистанции в одиночестве шла первой.

Её главная преследовательница традиционно была не так сильна на трассе, поэтому на отсечке перед третьим огневым рубежом уступала уже 44 секунды. Полминуты Сливко проигрывала Анастасия Гореева, которая с одним промахом сумела подняться с восьмой позиции на третью.

Увы, на стойке у Казакевич вновь начались проблемы. Она не попала дважды, причём последний патрон ушёл очень сильно в сторону. Впрочем, даже с таким результатом Ирина сохранила лидерство, на пять секунд обойдя Викторию, которая вновь закрыла все мишени. Гореева удержаться за дуэтом не смогла, она промазала дважды и пропустила вперёд чуть более меткую Екатерину Носкову.

На круге подопечная Шашилова постаралась оторваться от Сливко, и ей удалось создать зазор в 15 секунд, однако приложенные усилия вновь негативно сказались на стрельбе — на этот раз три промаха. Соперница таким подарком не могла не воспользоваться. Она вновь отработала чисто и сняла вопрос о победителе пасьюта.

«Очень тяжело сегодня было с первых метров, поэтому надеялась только на работу на рубежах. Я вообще очень счастлива, потому что стоя было непросто стрелять. Ну и Казакевич, конечно, мне придавала большую мотивацию, я видела её промахи и понимала: могу с ней справиться, только закрыв все мишени. После второй стойки уже знала — доеду до золота. Умру, на коленях, но добегу», — призналась Сливко.

Пока Ирина наматывала круги за ещё одну медаль, между собой боролись Носкова и Гореева, вместе выкатившиеся на стадион. Крепче нервы оказались у Анастасии: она отработала чисто, в то время как Катя дважды ошиблась и ушла на трассу на 10 секунд раньше Казакевич. Борьбы за серебро на финише не получилось. Настя сумела удержать существовавший отрыв, а её соперница после гонки негодовала из-за своей стрельбы.

«На первой стойке я действовала быстрее — наверное, раза в два. Много перестраховывалась на финальном рубеже, что и стоило мне сегодня победы. Порой нужно слушать себя больше, поскольку иногда отвлекаешься и излишняя информация, возможно, мне мешает. Всё-таки делаю вывод по гонке: нужно больше прислушиваться к собственным ощущениям и идти так, как ты чувствуешь», — резюмировала Казакевич.