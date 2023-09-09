«Умру, на коленях, но добегу»: Сливко и Смольский выиграли гонки преследования на Кубке Содружества по летнему биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи продолжился в субботу гонками преследования. Безусловно, этот турнир — в первую очередь подготовительный к зимнему сезону, на чём акцентировал внимание тренер сборной России Юрий Каминский. Да и на лыжероллерах далеко не все чувствуют себя комфортно, однако в любом случае для болельщиков, соскучившихся по данному виду спорта, соревнования стали настоящим подарком.
Мужской пасьют ещё раз доказал, что белорус Антон Смольский, несмотря на семейную жизнь, не забывает о тренировках. Он уверенно накануне выиграл спринт, на 48 секунд опередив Александра Поварницына. Столь же убедительно выглядел серебряный призёр Олимпиады в Пекине и во второй день турнира. Он допустил четыре промаха на огневых рубежах, тем не менее на трассе был в числе лидеров, показывая в основном третье время за круг, и в итоге спокойно финишировал первым.
А за серебро и бронзу развернулась упорная борьба. Уже после первой стрельбы к Поварницыну, ушедшему на дистанцию вторым, подтянулись Эдуард Латыпов с Максимом Воробьём, а всего в 34 секундах от них оказался Антон Бабиков, стартовавший десятым.
На второй лёжке российские биатлонисты синхронно промазали по разу и пропустили белоруса немного вперёд, однако уже к третьему огневому рубежу сумели сократить отставание. На стадион спортсмены выкатывались вместе. На стойке наконец-то чисто отработал Поварницын и снова уходил на трассу в одиночестве. Правда, на хвосте продолжали сидеть Латыпов и Бабиков, промахнувшиеся по разу.
Всё традиционно решил последний огневой рубеж. Александр уверенно закрыл четыре мишени, а с последней не справился. Эдуард вновь сделал паузу перед тем, как выстрелить пятым патроном, однако в этот раз оказался точен, поэтому именно он первым из россиян покинул стадион. Без ошибок отработал и Антон: он немного отставал от коллег, поэтому, несмотря на точность, отправился на дистанцию в 12 секундах от Поварницына.
Казалось, что расположение спортсменов в итоговом протоколе не изменится. Но уже к отсечке 11,8 км Бабиков догнал конкурента за бронзовую медаль и на финише очень легко ушёл от товарища по тренировочным сборам. Как признался Александр, в концовке ему просто не хватило сил бороться за награды.
«Видимо, вчера я переоценил своё состояние и стимулировал себя больше, чем нужно. Так что сегодня вышел опустошённым, пришлось варьировать технику. На последнем круге у меня свело нижний пресс, и из-за этого ноги выключились, я чисто на руках добрался до финиша. Я пытался бороться с Бабиковым как мог, но сами понимаете: закисление — это такая вещь, когда лишь бы до финиша доехать. В какой-то момент ты просто встаёшь, поскольку у тебя мышцы прекращают двигаться», — приводит слова биатлониста «Чемпионат».
Интересно, что после финиша именно Бабиков оказывал Поварницыну помощь: он делал ему массаж.
«В нашей команде мы привыкли друг друга поддерживать. Если надо размять мышцы — не проблема. Просто тут бывают очень тяжёлые дни, у него свело пресс. На финише он не начал даже бороться. Но ничего, думаю, сегодня отойдёт и завтра будет уже во всеоружии», — отметил Антон.
Латыпов, в свою очередь, оказался недоволен своей стрельбой. По словам спортсмена, она заставляла его нервничать на каждом огневом рубеже.
«У меня почему-то сегодня последний выстрел был какой-то суперответственный. Хотелось отработать на ноль, но из-за этого и лёжа промазал. Стоя понимал, что шанс есть, я видел, как Саня Поварницын промахивался, понимал, что это шанс зацепиться. Критика со стороны Максима Максимова уместна, так как не совсем хорошо сработал на рубеже в спринте. Думаю, что это правильнее, чем отмалчиваться. Я делаю выводы, анализ. Сегодня, хоть на рубеже действовал не сказать что прямо суперотлично, есть и положительные моменты», — сказал Латыпов в интервью «Матч ТВ».
Конечно же, не хватало в гонке Александра Логинова. Он остался пятым в первой гонке, но в пасьюте и масс-старте решил участия не принимать. Остаётся надеяться, что это тренировочный план биатлониста и дело вовсе не в повреждении.
У женщин развернулась не менее упорная борьба за медали, поскольку в минуте друг от друга оказались сразу семь спортсменок. А отставание Виктории Сливко от победительницы спринта Ирины Казакевич и вовсе составило всего пять секунд. Впрочем, подопечная Михаила Шашилова очень уверенно провела две лёжки и половину дистанции в одиночестве шла первой.
Её главная преследовательница традиционно была не так сильна на трассе, поэтому на отсечке перед третьим огневым рубежом уступала уже 44 секунды. Полминуты Сливко проигрывала Анастасия Гореева, которая с одним промахом сумела подняться с восьмой позиции на третью.
Увы, на стойке у Казакевич вновь начались проблемы. Она не попала дважды, причём последний патрон ушёл очень сильно в сторону. Впрочем, даже с таким результатом Ирина сохранила лидерство, на пять секунд обойдя Викторию, которая вновь закрыла все мишени. Гореева удержаться за дуэтом не смогла, она промазала дважды и пропустила вперёд чуть более меткую Екатерину Носкову.
На круге подопечная Шашилова постаралась оторваться от Сливко, и ей удалось создать зазор в 15 секунд, однако приложенные усилия вновь негативно сказались на стрельбе — на этот раз три промаха. Соперница таким подарком не могла не воспользоваться. Она вновь отработала чисто и сняла вопрос о победителе пасьюта.
«Очень тяжело сегодня было с первых метров, поэтому надеялась только на работу на рубежах. Я вообще очень счастлива, потому что стоя было непросто стрелять. Ну и Казакевич, конечно, мне придавала большую мотивацию, я видела её промахи и понимала: могу с ней справиться, только закрыв все мишени. После второй стойки уже знала — доеду до золота. Умру, на коленях, но добегу», — призналась Сливко.
Пока Ирина наматывала круги за ещё одну медаль, между собой боролись Носкова и Гореева, вместе выкатившиеся на стадион. Крепче нервы оказались у Анастасии: она отработала чисто, в то время как Катя дважды ошиблась и ушла на трассу на 10 секунд раньше Казакевич. Борьбы за серебро на финише не получилось. Настя сумела удержать существовавший отрыв, а её соперница после гонки негодовала из-за своей стрельбы.
«На первой стойке я действовала быстрее — наверное, раза в два. Много перестраховывалась на финальном рубеже, что и стоило мне сегодня победы. Порой нужно слушать себя больше, поскольку иногда отвлекаешься и излишняя информация, возможно, мне мешает. Всё-таки делаю вывод по гонке: нужно больше прислушиваться к собственным ощущениям и идти так, как ты чувствуешь», — резюмировала Казакевич.