Каминский: я не ставил бы во главу угла летний этап Кубка Содружества

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результаты гонки преследования у мужчин на первом этапе Кубка Содружества.

«Я не ставил бы во главу угла летний этап Кубка Содружества. Нам бегать не на роллерах, а на лыжах. Это контрольно-подготовительный этап. В этом году мы много экспериментировали в методике. Не всё получилось», — цитирует Каминского «Чемпионат».

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи. Его результат — 33:30,0. Вторым стал Эдуард Латыпов (+32,8). Замкнул тройку призёров Антон Бабиков (+54,5).

10 сентября в 11:00 мск состоится масс-старт.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов.

Ранее главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Олег Рыженков высказался о престиже Кубка Содружества.