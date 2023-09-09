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Каминский: я не ставил бы во главу угла летний этап Кубка Содружества

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Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результаты гонки преследования у мужчин на первом этапе Кубка Содружества.
Каминский: я не ставил бы во главу угла летний этап Кубка Содружества
  • РИА Новости

«Я не ставил бы во главу угла летний этап Кубка Содружества. Нам бегать не на роллерах, а на лыжах. Это контрольно-подготовительный этап. В этом году мы много экспериментировали в методике. Не всё получилось», — цитирует Каминского «Чемпионат». 

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи. Его результат — 33:30,0. Вторым стал Эдуард Латыпов (+32,8). Замкнул тройку призёров Антон Бабиков (+54,5).

10 сентября в 11:00 мск состоится масс-старт.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. 

Ранее главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Олег Рыженков высказался о престиже Кубка Содружества.

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