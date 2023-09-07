Латыпов «застрелился» и убил интригу: Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи

Антон Смольский выиграл первый старт нового сезона Кубка Содружества по биатлону. Белорусский спортсмен в спринте на роллерах закрыл все мишени и с огромным запасом опередил ближайших преследователей. Вторым финишировал Александр Поварницын, допустивший по промаху на каждом из рубежей, а в борьбе за бронзу Никита Поршнев опередил Романа Ерёмина. Пропустивший прошлый сезон Александр Логинов довольствовался пятым местом, а «застрелившийся» на стойке Эдуард Латыпов — шестым.

Кубок Содружества по биатлону, который 7 сентября стартовал в Сочи, стал первым турниром сезона. Причём весьма интригующим, учитывая тот факт, что в нём принимают участие все сильнейшие. В качестве потенциального победителя мужского спринта назывались многие. Наиболее часто звучало имя Эдуарда Латыпова.

29-летний спортсмен завершил прошлый сезон однозначным лидером национальной команды: выиграл спринт на декабрьском этапе Кубка России в Тюмени, в январе одержал четыре победы на этапах Кубка Содружества в Раубичах и ещё три — на мартовском этапе этого турнира в Тюмени, дважды оставил не у дел соперников в Чайковском в рамках Кубка России и увенчал сезон золотом чемпионата страны в гонке преследования и масс-старте.

Однако старший тренер мужской сборной Юрий Каминский ответил на вопрос о потенциальном победителе уклончиво. Мол, вовсе не факт, что им окажется Латыпов. Вполне возможно, что эту роль примерит на себя Бабиков, который становился победителем аналогичной гонки в Сочи год назад.

С тех пор, правда, в спортивной жизни Антона многое изменилось: вместе с Александром Логиновым и Александром Поварницыным они отделились от сборной и ушли в автономное плавание, как бы подчеркнув этот шаг созданием Telegram-канала под названием «Союз трёх биатлонистов».

Накануне старта сезона Антон дал большое интервью, в котором признался, что их мини-команда столкнулась с определёнными трудностями: все те вопросы, которые раньше решались централизованно (например, медицинское и физиотерапевтическое обеспечение), приходится теперь разруливать самостоятельно, и не всегда это получается.

Биатлонистам, безусловно, повезло в том, что консультировать их и помогать составлять тренировочные планы согласился бывший аналитик сборной Дмитрий Шукалович. Но сам факт достаточно демонстративного обособления трёх ярких спортсменов от основной команды как бы подразумевал, что правоту принятых решений эта троица может подтвердить лишь одним — результатом.

Сам Бабиков всегда подчёркивал серьёзность собственных спортивных намерений, как и Поварницын, а вот Логинов, фактически пропустивший весь прошлый сезон, в предстартовом интервью удивил тем, что выглядел непривычно расслабленным. Подшучивал над собственной спортивной формой, называя себя не тёмной лошадкой, а, скорее, толстой, уверял, что не испытывает никаких амбиций применительно к текущему моменту, а хочет просто получить удовольствие от соревнований. А там уж — как получится.

Хотя со стороны было заметно, что экс-чемпиона мира порядком задевает тот факт, что на майках десяти лучших (по рейтингу прошлого сезона) атлетов прописаны их имена, а на его собственной скромно стоит обезличенное «Спортсмен».

В числе вероятных фаворитов фигурировал и Максим Цветков, который провёл прошлый сезон в группе Сергея Башкирова и перешёл к Каминскому после того, как группу прежнего наставника расформировали.

А ещё в предстартовой биатлонной тусовке явственно прослеживались амбиции трёхкратного (в бытность атлетом) чемпиона мира Олега Рыженкова, возглавившего в этом сезоне белорусскую сборную, и мужской команды Белоруссии во главе с вице-чемпионом Игр в Пекине Антоном Смольским.

Белорусы, в отличие от россиян, спустились в Сочи с высокогорного сбора в Цахкадзоре, что должно было облегчить команде акклиматизацию, которая, по отзывам большинства спортсменов, всегда бывает на высоте «Лауры» неприятной и малопредсказуемой.

Интересно, что вместе со Смольским на Кубок Содружества приехала его жена Динара Алимбекова, но всего на один день. Рыженков объяснил это тем, что семья уже совсем скоро ждёт появления первенца, поэтому было решено максимально оградить Динару от «живого» соревновательного стресса. Плюс — не хотелось лишний раз не отвлекать самого Смольского от возможности максимально сконцентрироваться на выступлениях.

В интервью накануне первого старта я спросила Рыженкова: мол, признайтесь, главной мотивацией мужской команды сейчас является желание «дёрнуть» российских соперников?

«Естественно», — без промедления ответил тренер. И, похоже, даже удивился: «А как может быть иначе?»

Словом, зрелище обещало стать нетривиальным.

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Биатлонные круги «Лауры» к нынешнему турниру слегка видоизменили, чуть сгладили повороты, постарались сделать их, с учётом роллерной специфики, максимально безопасными, но простыми они от этого не стали. Главная фишка трассы — длинный подъём, который берёт начало от самой низкой точки. Тренер женской сборной России Виталий Норицын даже отметил, что подобного подъёма нет ни на одной биатлонной трассе мира. Плюс — неудобная высота. Плюс — скорость, которая в роллерном варианте всегда выше, чем в лыжном. В сочетании с асфальтом — это всегда повышенная вероятность травм.

В своё время именно так получил серьёзное повреждение ноги трёхкратный чемпион мира Иван Черезов, который, несмотря на своевременно проведённую операцию, так и не сумел вернуться после этого на прежний уровень. Впрочем, по словам Норицына, страх упасть и травмироваться мужчинам-биатлонистам не свойственен в принципе. В большей степени ему подвержены девушки, что понятно: далеко не все умеют проходить асфальтовые виражи и спуски так же агрессивно, как на снегу, соответственно, ходить в шрамах и кровоточащих ссадинах не хочется никому.

Долгое время в биатлоне бытовала точка зрения, что летний биатлон и зимний — это разные вещи: если у атлета хорошо получается на роллерах, не факт, что и зимой он побежит столь же резво. Однако трёхкратный чемпион мира, вице-президент СБР Павел Ростовцев с этим мнением не согласился.

«В целом лыжероллеры — это, конечно же, не прямой аналог биатлона в его классическом зимнем проявлении, но предельно близкий. Конечно, скольжение роллеров отличается от лыжного, на высокой скорости там несколько иначе работают ноги, но в целом этот вид наиболее точно отражает биомеханику биатлонного процесса. А, кроме того, даёт возможность увидеть форму спортсмена, оценить её. Более того, если проанализировать результаты последних лет, мы увидим, что те, кто хорошо себя проявлял зимой, хорошо выступали и летом тоже. То есть высокий результат, показанный на этом этапе, даёт определённую уверенность в том, что предсезонная работа была проведена правильно», — добавил специалист.

Норицын фактически повторил слова Ростовцева. Заметил: мол, кто на роллерах в порядке, тот и на лыжах, как правило, бывает хорош.

Словом, первый старт сезона обещал стать максимально интересным.

Смольский стартовал под шестым номером, соответственно, раньше всех и финишировал, дважды закрыв на рубежах все мишени. Выглядело это примерно так: вы, ребята, посоревнуйтесь, а я своё дело сделал.

На этом этапе всё ещё казалось, что конкуренцию белорусскому биатлонисту непременно составит Латыпов: после первой чистой стрельбы Эдуард шёл быстрее графика соперника, причём значительно: на второй рубеж он пришёл, имея в запасе на весь стрелковый процесс более 40 секунд. Но тут случилось необъяснимое, в очередной раз: первые две мишени Латыпов закрыть не сумел, задёргался и стал действовать крайне медленно и осторожно. Итог — шестое место с отставанием от победителя в 1.10,6.

Логинов финишировал пятым, единожды промахнувшись в лёжке, что, с учётом сложнейшего предыдущего сезона стало для спортсмена безусловным успехом. Бабиков замкнул десятку, в которой, помимо Смольского, оказались ещё два белорусских атлета — Илья Авсеенко и Максим Воробей. Серебро с двумя промахами досталось Поварницыну, а вот в борьбе за бронзу при прочих равных Никита Поршнев опередил Романа Ерёмина на 2,9 секунды.