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Чепиков: Логинов и Сливко — спортсмены высокого уровня, они могут готовиться самостоятельно

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков назвал причины, по которым биатлонисты Александр Логинов и Виктория Сливко проведут сезон на самоподготовке.
Чепиков: Логинов и Сливко — спортсмены высокого уровня, они могут готовиться самостоятельно
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«По Антону Бабикову решение принял тренерский совет. Это их решение, которое, возможно, было принято в силу каких-то возрастных ограничений.

Что касается самоподготовки Александра Логинова и Виктории Сливко, то это спортсмены высокого уровня, которые способны готовиться самостоятельно. Если регион предоставил им все условия для подготовки, то почему бы и не заниматься этим самому. Уверен, они смогут это сделать», — сказал Чепиков RT.

Ранее сообщалось, что Логинов проведёт часть подготовки к сезону в составе сборной Тюменской области по биатлону.

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