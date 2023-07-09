Шоу перед началом сезона: «Динамо» отыгралось со счёта 0:3 и завоевало Братский кубок

«Динамо» во второй раз обыграло ЦСКА и завоевало Братский кубок. К середине встречи бело-голубые уступали со счётом 0:3. Дважды Ивана Будачёва огорчил Адольфо Гайч. Ещё один гол записал себе в актив Никита Ермаков. Переломить ход матча помог Вячеслав Грулёв, оформивший дубль за три минуты. А в заключительном отрезке подопечные Марцела Лички склонили чашу весов на свою сторону. Сначала Фёдор Смолов воспользовался передачей Арсена Захаряна из глубины, а незадолго до финального свистка Андрей Мазурин благодаря двум рикошетам установил окончательный счёт.

Первый матч Братского кубка закончился для ЦСКА неожиданным домашним поражением. Он пропустил от «Динамо» три безответных мяча и вдобавок уступил в двух проводившихся в перерывах конкурсах, что согласно формату турнира приравнивалось к двум голам. В ответной встрече армейцы, наверняка, горели желанием взять реванш, несмотря на её товарищеский статус. Тем более, как предусматривали правила, счёт после предыдущего противостояния не сгорал, и теоретически подопечные Владимира Федотова могли сравнять его.

При этом оба наставника, разумеется, серьёзно перетряхнули составы и предоставили передышку тем подопечным, которые накануне сыграли по часу. Зато у хозяев шанс получили многие ключевые для команды исполнители, вовсе не выходившие на поле: Фёдор Смолов, Сергей Паршивлюк, Денис Макаров, Даниил Лесовой.

Но главным событием оказалось появление в старте Кевина Кураньи, который к тому же стал капитаном. В прошлом матче за армейцев сыграл Сейду Думбия, а теперь настала очередь немца, проведшего в «Динамо» пять лет и забившего более 50 мячей. Впрочем, из-за травмы колена он получил в своё распоряжение символическую минуту. Однако болельщики всё равно наградили форварда овацией и устроили ему тёплые проводы.

А вот ростер красно-синих получился куда менее представительным и состоял практически полностью из молодёжи. Разбавили её Виктор Мендес в опорной зоне и вернувшийся из очередной аренды Адольфо Гайч, сформировавший дуэт в атаке с Владиславом Яковлевым. Более того на скамейке также присутствовали дублёры за исключением Хорхе Карраскаля. Основа же должна была отдохнуть менее чем за неделю до матча за Суперкубок с «Зенитом».

Вопреки ожиданиям гости в первом тайме смотрелись лучше и закономерно открыли счёт. Они с первых минут пошли вперёд и проводили одну интересную атаку за другой. Впереди за мяч постоянно цеплялась атакующая тройка Гайч, Яковлев и Ярослав Арбузов. Особенно неплохо смотрелся последний. 19-летний хавбек смело шёл в дриблинг на левом краю и далее либо выполнял пас, либо сам бил по воротам. В результате коллектив Федотова до перерыва нанёс более пяти ударов, хотя им не хватало точности. Один аргентинец до того, как огорчить Ивана Будачёва, пару раз из перспективных позиций пробил выше.

Бело-голубые же смотрелись несколько вальяжно и заторможено, пусть потихоньку завладели инициативой. Как и накануне, Марцел Личка сделал ставку на излюбленную схему 4—3—3. Любопытно, что впереди расположились Лесовой, Вячеслав Грулёв и Макаров, а Смолов фактически оказался на позиции под нападающим и был призван собирать подборы и разгонять атаки из глубины. Однако в первом отрезке он, как и партнёры оказался не слишком заметен.

А потому гол Гайча на 29-й минуте никого не удивил. Во многом он получился похожим на мяч Ярослава Гладышева в субботу. Только на этот раз форвард не воспользовался травмой оппонента, а после отличной скидки Яковлева технично оттеснил корпусом юного Леона Зайдензаля и не оставил шансов Будачёву. Причём в отсутствие Игоря Акинфеева длинный заброс в его стиле выполнил Владислав Тороп. Далее армейцы имели отличную возможность ещё больше сократить отставание в счёте, но уступили в конкурсе резервных вратарей.

Но ЦСКА явно почувствовал запах крови, и в первую очередь это касалось Гайча. Нападающий активно вёл борьбу, цеплялся за мячи и вынуждал ошибаться неопытных Зайдензаля и Ивана Лепского. Неудивительно, что они терялись под давлением оппонента, ещё в прошлом сезоне выступавшего в Серии А. Не успели команды вернуться из раздевалок, как армейцы удвоили преимущество. И вновь не обошлось без участия Адольфо, получившего передачу в штрафной и сделавшего всё, чтобы Лепский вынес мяч прямо на Никиту Ермакова. Тот в свою очередь нанёс потрясающий выстрел сходу в ближний угол.

У «Динамо» же не получалось абсолютно ничего. Хозяева банально не могли выйти из обороны на чужую половину, и атакующая группа почти не получала пасы. Причём ошибались не только молодые исполнители. Кирилл Глебов раз за разом уходил на правом краю от Лаксальта и чудом не забил. А когда на 37-й минуте Гайч оформил дубль, положение бело-голубых вовсе казалось безнадёжным. Аргентинец перехватил передачу Зайдензаля на Смолова, на входе в штрафную ушёл от опекуна и мощно пробил под перекладину без шансов для Будачёва.

Тем неожиданней оказался дуплет Грулёва ближе к перерыву. Вячеслав за три минуты дважды огорчил Торопа. На этот раз грубейшие провалы в обороне допустили уже красно-синие. Сначала Лесовой выдал блестящую разрезающую передачу на партнёра, и тот аккуратно отправил снаряд в дальний с рикошетом от штанги. Тут же неудачно вынес мяч от ворот Тороп. Перехват завершился классной вертикалью от Александра Кутицкого на Грулёва и голом последнего. Вдобавок бело-голубые в перерыве выиграли последний конкурс — серию пенальти с участием болельщиков, и увеличили общий отрыв в счёте — 8:3, почти гарантировав себе общую победу в Братском кубке.

В заключительном отрезке Личка бросил в бой многих игроков основы: Дмитрия Скопинцева, Арсена Захаряна, Даниила Фомина, Константина Тюкавина. Это не могло не сказаться на ходе матча. Уставшие армейцы окончательно прижались к собственным воротам и быстро пропустили. Отрадно, что первым голом после прихода нового тренера отметился Смолов, переместившийся на острие атаки. Получив изумительную передачу от Захаряна из глубины, он спокойно переиграл Торопа.

В дальнейшем «Динамо» продолжало идти вперёд и упустило целый ряд моментов. К слову, очень активен был Андрей Мазурин, установивший окончательный счёт в прошлой встрече. Он здорово действовал в подыгрыше и при первой возможности бил по чужим воротам. Так, после одного из его выстрелов из-за пределов штрафной снаряд угодил в перекладину.

А ближе к финальному свистку штаб хозяев вовсе позволил себе выпустить ещё одного своего бывшего футболиста — защитника Владимира Рыкова. В отличие от Кураньи он получил в своё распоряжение десять минут. И уже при нём бело-голубые на последней минуте всё же вырвали волевую победу. Логично, что принёс её активный Мазурин. На правом фланге он элегантно убрал на замахе опекуна и пробил в дальний. В итоге мяч с двумя рикошетами залетел в сетку.

Таким образом, «Динамо» неожиданно выиграло оба матча у ЦСКА за две недели до старта сезона РПЛ и завоевало первый в истории Братский кубок. Причём во втором противостоянии хозяева уступали 0:3, но сумели невероятным образом вырвать победу.