Узнать больше

ЦСКА сообщил, что Агапов избежал тяжёлой травмы

Короткая ссылка
Пресс-служба ЦСКА выложила информацию о состоянии здоровья защитника команды Ильи Агапова после полученной травмы в матче с «Динамо» в рамках Братского кубка.
ЦСКА сообщил, что Агапов избежал тяжёлой травмы
  • РИА Новости

Агапов прошёл первичное обследование, которое показало, что худшие опасения не подтвердились: защитник избежал тяжёлой травмы, сообщила пресс-служба. У игрока диагностировано повреждение наружной боковой связки колена.

Агапов неудачно оступился и был заменён на Кирилла Набабкина на 28-й минуте.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Марцела Лички. Братский кубок будет включать в себя два матча. Ответная игра пройдёт на «ВТБ Арене» 9 июля.

Ранее Сейду Думбия рассказал, что с удовольствием бы поработал в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить