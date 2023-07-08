ЦСКА сообщил, что Агапов избежал тяжёлой травмы

Пресс-служба ЦСКА выложила информацию о состоянии здоровья защитника команды Ильи Агапова после полученной травмы в матче с «Динамо» в рамках Братского кубка.

Агапов прошёл первичное обследование, которое показало, что худшие опасения не подтвердились: защитник избежал тяжёлой травмы, сообщила пресс-служба. У игрока диагностировано повреждение наружной боковой связки колена.

Агапов неудачно оступился и был заменён на Кирилла Набабкина на 28-й минуте.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Марцела Лички. Братский кубок будет включать в себя два матча. Ответная игра пройдёт на «ВТБ Арене» 9 июля.

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