ЦСКА сообщил, что Агапов избежал тяжёлой травмы
- РИА Новости
Агапов прошёл первичное обследование, которое показало, что худшие опасения не подтвердились: защитник избежал тяжёлой травмы, сообщила пресс-служба. У игрока диагностировано повреждение наружной боковой связки колена.
Агапов неудачно оступился и был заменён на Кирилла Набабкина на 28-й минуте.
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Марцела Лички. Братский кубок будет включать в себя два матча. Ответная игра пройдёт на «ВТБ Арене» 9 июля.
Ранее Сейду Думбия рассказал, что с удовольствием бы поработал в ЦСКА.