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Лукин: игроки ЦСКА уже думают о Суперкубке

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Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о подготовке команды к Суперкубку с «Зенитом».
Лукин: игроки ЦСКА уже думают о Суперкубке
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Привычно, что сборы проходят на базе. Комфортно играть на наших полях. Уже думаем о Суперкубке. Это наша первая мысль, и мы готовимся к нему. А матчи с «Динамо» — предварительный этап», — цитирует Лукина Sport24.

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв. Помогать ему будут Игорь Демешко, Алексей Лунёв; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Николай Левников.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил информацию о переходе полузащитника команды Хесуса Медины в «Спартак».

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