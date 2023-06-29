Четыре золота Кузиной и дуэль на вышке Тернового и Бондаря: чем запомнился чемпионат России по прыжкам в воду

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по прыжкам в воду. Этот турнир стал первым серьёзным мероприятием в новом водном комплексе, построенном к Универсиаде-2023. Соревнования прошли в 13 дисциплинах, а их главной героиней стала Елизавета Кузина, завоевавшая в сумме пять медалей, четыре из которых — золотые. Увенчала же программу драматичная дуэль Александра Бондаря и Руслана Тернового на вышке, победитель которой определился лишь в заключительной попытке.

Чемпионат России по прыжкам в воду, который, казалось бы, должен потерять значительную долю собственной значимости из-за того, что отечественные атлеты не принимают участия в международных турнирах и, соответственно, им некуда отбираться, дал возможность лидерам не ограничивать себя исключительно олимпийскими дисциплинами.

Лидером по числу завоёванных золотых наград стала вице-чемпионка мира среди юниоров Елизавета Кузина. Она победила в синхронных прыжках с трамплина среди женщин — с Кристиной Ильиных и в смешанном разряде — с Ильёй Молчановым, в парных командных — с Александром Бондарем и в личном на трёхметровой высоте. Помимо этого, Лиза взяла бронзу на метровом трамплине.

Юлия Тимошинина стала обладательницей трёх золотых медалей: на вышке в индивидуальном финале, в синхронных — с Анной Конаныхиной, и в миксте — с Русланом Терновым. Особенно ценной выглядит в этом перечне индивидуальная победа четырёхкратной чемпионки Европы — первая за пять последних лет.

По два золота на счету Молчанова (микст и метровый трамплин), Евгения Кузнецова (индивидуальные и синхронные с трёхметрового трамплина), Кристины Ильиных (помимо синхрона екатеринбурженка лучше всех отпрыгала на метровом трамплине) и Никиты Шлейхера, который выиграл в паре с Кузнецовым в синхроне на трёхметровой высоте и семимильными шагами возвращает себе утраченный когда-то навык выступлений на вышке.

А вот в синхроне с Александром Белёвцевым он уже второй раз за сезон сильно впечатлил публику тем, что превзошёл признанно сильнейший российский дуэт Бондарь/Терновой. В Екатеринбурге преимущество чемпионов над фаворитами турнира оказалось более чем весомым — почти 14 баллов.

Не парадокс ли? Свою первую взрослую европейскую медаль на этом снаряде, причём личную, Шлейхер завоевал ещё в 2015-м на Европейских играх. Через год стал третьим на чемпионате Европы, в 2018-м получил титул вице-чемпиона континента. В паре с Белёвцевым Никита поднялся на высшую ступень пьедестала почёта на континенте в 2019-м, но сразу после того выступления пал жертвой обстоятельств: после дисквалификации олимпийского чемпиона Лондона Ильи Захарова его постоянный партнёр Евгений Кузнецов остался в одиночестве и нужно было срочно искать замену, которую в лице Шлейхера и нашли. Соответственно Никита был вынужден сфокусировать усилия исключительно на трамплине — совмещение снарядов стало отнимать слишком много сил.

Ещё один парадокс Шлейхера заключается в том, что при всех своих успехах в прыжках с трамплина на вышке он чувствует себя намного комфортнее, нежели на трёхметровой высоте. Спортсмен сам подтвердил это после триумфа в синхроне: признался, что жёсткая опора под ногами придаёт уверенности, в то время как на трамплине никогда не знаешь, насколько удачно попадёшь в ритм доски.

В Екатеринбурге Никита совсем немного (2,05 балла) уступил в индивидуальном финале Кузнецову, и для самого опытного спортсмена команды рядовая вроде бы победа стала грандиозным достижением. В том плане, что далась большой кровью: Евгений выступал на чемпионате с серьёзной травмой ноги, которую усугубил в ходе соревнований. Но дотерпел. Теперь чемпиону мира предстоит операция (она намечена на первые числа июля), и он заметил, что ставит перед собой задачу вернуться уже в декабре — выступить в Казани на «Играх дружбы».

Если в мужских видах внимание специалистов прежде всего направлено на индивидуальные дисциплины, где российские прыгуны на протяжении многих лет успешно соперничали с китайцами, то шансы женщин применительно к главным стартам всегда были наиболее велики в синхронных видах. Ничего сенсационного, впрочем, в Екатеринбурге в этих видах не случилось: пары Кузина/Ильиных на трамплине и Тимошинина/Конаныхина на вышке приехали на чемпионат в статусе единоличных фаворитов и завершили его предсказуемо — с уверенным золотом.

Александр Бондарь и Анна Конаныхина

РИА Новости

© Павел Лисицын

А вот в личных финалах всё оказалось сложнее: Анна Конаныхина на своём коронном снаряде вообще не попала в число призёров, на трамплине же опасную конкуренцию чуть подуставшей после пяти дней выступлений Кузиной составила не только Ильиных, но и ещё две спортсменки: Мария Полякова и Елена Черных.

Уже после окончания соревнований стало известно, что Кузина выступала в заключительный день с обострившейся травмой спины — в утренней серии у неё произошло защемление нерва, в связи с чем борьбу за медали пришлось вести на обезболивающих.

Выйти в лидеры Елизавета сумела лишь после четвёртого из пяти раундов, оторвавшись от Поляковой на 3,90 балла, и этого запаса хватило, чтобы удержать преимущество до конца соревнований. Разница между золотом Лизы и серебром Марии составила в итоге смешные 1,65 очка.

В последнем виде программы на вышке Шлейхер имел все шансы добавить себе в актив третье золото, и это гарантировало соревнованиям небывалый накал страстей: если раньше поединки большей частью украшало соперничество Тернового и Бондаря, то в Екатеринбурге невозможно было сказать, чьи амбиции выше.

В четверг Руслан имел наиболее высокий результат в предварительной серии и в полуфинале, зато Александр напомнил о диапазоне своих возможностей чуть раньше, выполнив наиболее сложный прыжок программы в финале синхронных соревнований на вышке — на 10 баллов.

Другой вопрос, что Бондарю было сложнее, чем более молодым партнёрам: отстранение от крупных турниров наиболее сильно ударило именно по лидерам, причём по возрастным, понимающим, что ещё одной Олимпиады или чемпионата мира в их карьере может просто не оказаться.

Ожидается, что World Aquatics рассмотрит вопрос с допуском российских спортсменов на международный уровень в июле, но, даже если произойдёт чудо, и вопрос будет решён в их пользу, успеть оформить все необходимые документы для участия в ближайшем первенстве будет уже невозможно.

Наиболее пострадавшей стороной, как ни странно, выглядит в этом контексте 22-летний Терновой, для которого вышка — основной снаряд. В 2021-м Руслан не отобрался на Олимпиаду в Токио, причём решение отдать олимпийскую вакансию на вышке не ему, а семикратному чемпиону Европы Виктору Минибаеву, многие до сих пор считают не совсем справедливым.

Но Минибаев вернулся из Токио с бронзой, завоёванной в паре с Бондарем, чем снял все вопросы по своему присутствию в команде. Перед Терновым же, который продолжал набирать мощь, открывалась вроде бы совершенно неограниченная перспектива. Которая сейчас, увы, выглядит совсем неочевидной.

В финале, как это часто случается в прыжках в воду, всё встало с ног на голову. На протяжении первых трёх раундов казалось, что опыт одержит верх — Бондарь исполнял свои попытки достаточно чисто, не допуская критических помарок. Однако Руслан удивил всех своей четвёртой, войдя в воду после трёх с половиной оборотов назад из задней стойки в лучших традициях китайских атлетов. И закономерно оторвался от ближайшего преследователя на 20,75 балла.

А вот Шлейхер в нужный момент завалил четыре с половиной оборота вперёд и моментально улетел за пределы четвёрки. И две последующие вполне удачные попытки уже не смогли эту картину принципиально изменить. Так что оставалось дождаться, кто именно, Бондарь или Терновой присовокупит к своим регалиям второй титул чемпиона страны в Екатеринбурге. Причём последнему даже не нужно было чрезмерно напрягаться для того, чтобы удержать свои позиции: запас позволял не нервничать.

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Но не зря говорят, что прыжки в воду столь же малопредсказуемы, как и биатлон. В заключительной попытке Руслан проделал идеальную работу в воздухе, но пропустил момент входа в воду, приземлившись, как говорят профильные специалисты, «на всю спину». В итоге лишь 498,35 балла в сумме и только второе место.

При том, что чемпионат страны получился захватывающим в плане соперничества и более чем достойным в плане результатов, имелась своя ложка дёгтя. Дебютный для нового водного комплекса турнир, который анонсировался, как тестовое мероприятие к августовской Универсиаде, вопреки уверениям, что все бесплатные билеты нашли своих обладателей, прошёл почти без зрителей, несмотря на свободный доступ на трибуны и громадную, бесплатную же парковку.

С одной стороны, наверное, это объяснимо: комплекс находится на приличном удалении от города, добраться до него пока можно разве что на личном транспорте. С другой, при наличии в числе спонсоров крупнейших компаний и предприятий, наверное, можно было без труда организовать доступное транспортное сообщение для всех желающих, предварительно украсив рекламой турнира городские автобусы или билборды. Тем более что прыжки в воду в Екатеринбурге — вид спорта с незаурядной историей.

Здесь выросла трёхкратная чемпионка мира и призёр трёх Олимпиад Ирина Лашко, пятикратные чемпионы страны, победители двух Универсиад Евгений и Вячеслав Новосёловы, здесь же до сих пор тренирует легендарный отечественный специалист Николай Мамин. Который со слезами на глазах сокрушался, приехав в бассейн, что в городе не найти ни рекламы турнира, ни реальной возможности для детей из спортивных школ своими глазами увидеть выступления выдающихся атлетов.

В подобных ситуациях впору задумываться о крайних мерах. Например, о том, чтобы законодательно закрепить правило: не поручать проведение соревнований городам и регионам, не способным обеспечить мероприятию заполненные трибуны.

Хотя с точки зрения спорта водный комплекс Екатеринбурга ждёт насыщенное во всех отношениях будущее: уже в следующем году здесь пройдут соревнования по всем водным видам спорта в рамках «Игр дружбы», а в декабре планируется провести Кубок четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова.