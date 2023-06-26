Тренер Белевцева и Шлейхера: надеемся, в будущем они будут бороться наравне с китайцами

Павел Муякин, тренер Александра Белевцева и Никиты Шлейхера, выразил надежду на скорое возвращение прыгунов в воду на международные соревнования.

«Выступали вместе ещё в юношеском возрасте. Вспомнили, что когда-то напрыгали, это то, что у них в крови осталось. Надеюсь улучшить этот результат, вернуться на международный уровень и наравне бороться с китайскими спортсменами», — цитирует тренера «Матч ТВ».

По его словам, «пока у нас есть внутренняя конкуренция».

«Это повышает качество прыжков, ведь все прекрасно знают, что ошибаться нельзя», — добавил Муякин.

Никита Шлейхер и Александр Белевцев завоевали золотые медали чемпионата России в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки 2023 года в Екатеринбурге.

Ранее Шлейхер сообщил, что не собирается менять спортивное гражданство.























