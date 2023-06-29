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Чемпионка России по прыжкам в воду Ильиных заявила, что не будет менять гражданство

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Призёр чемпионата мира по прыжкам в воду Кристина Ильиных высказалась о возможной смене спортивного гражданства.
Чемпионка России по прыжкам в воду Ильиных заявила, что не будет менять гражданство
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Я точно не собираюсь отрекаться от гражданства или куда‑то переезжать. Просто это не мой случай. Хотя, конечно, это всё интересно, это плод наших трудов. Но не думаю, что это настолько важно для меня», — цитирует Ильиных «Матч ТВ».

Ильиных завоевала золотую медаль на первенстве России. Спортсменка из Свердловской области получила от судей 272,05 балла. Второй стала Ульяна Клюева (265,80), третьей — Елизавета Кузина (260,50).

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Ильиных осталась не очень довольна своими попытками на ЧР по прыжкам в воду.

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