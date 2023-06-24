Ильиных осталась не очень довольна своими попытками на ЧР по прыжкам в воду 

Кристина Ильиных считает, что могла набрать больше баллов в прыжках с однометрового трамплина на чемпионате России 2023 года в Екатеринбурге.

«Не могу сказать, что отпрыгала сегодня свои лучшие попытки, по крайней мере, не во всех прыжках. Последний прыжок хорошо получился, остальные — нормально», — цитирует Ильиных «Матч ТВ».

Ильиных завоевала золотую медаль на первенстве России. Спортсменка из Свердловской области получила от судей 272,05 балла. Второй стала Ульяна Клюева (265,80), третьей — Елизавета Кузина (260,50).

Ранее сообщалось, что Анна Конаныхина и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали чемпионата России в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки 2023 года в Екатеринбурге.