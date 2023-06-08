«Ей просто не было равных»: Вяхирева покорила Лигу чемпионов и укрепилась в роли лучшей гандболистки мира

Российская гандболистка Анна Вяхирева стала победительницей Лиги чемпионов в составе норвежского «Вайперс», а также была признана самым ценным игроком решающей стадии турнира. По признанию её старшей сестры Полины Кузнецовой, спортсменка уехала за границу летом прошлого года в первую очередь ради возможности завоевать самый престижный трофей Старого Света. В свою очередь, трёхкратная чемпионка мира Надежда Муравьёва назвала уровень игры соотечественницы запредельным и выразила уверенность, что она не остановится на достигнутом.

Анна Вяхирева — одна из самых ярких российских гандболисток последнего десятилетия. В копилке 28-летней спортсменки золото и серебро Олимпийских игр, а также два титула самого ценного игрока этих турниров. Кроме того, она серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и бронзовый — чемпионата мира 2019-го. Среди болельщиков много лет назад девушку прозвали «гандбольным Месси» из-за небольшого по меркам её вида спорта роста (168 см) и умению забивать мячи в самых сложных ситуациях.

Половину своей профессиональной карьеры Вяхирева провела в команде «Ростов-Дон», в составе которой неоднократно становилась чемпионкой и обладательницей Кубка страны. Единственным клубным трофеем, которого ей до сей поры недоставало, была Лига чемпионов. Ростовская команда лишь однажды добиралась до финала главного еврокубка — в 2019 году — однако потерпела там поражение от венгерского «Дьёра ЕТО». А годом ранее южанки потерпели поражение в полуфинале от македонского «Вардара».

Тем не менее, Анна продолжала жить мечтой о возможной победе в будущем, даже несмотря на то, что после Олимпиады в Токио взяла длительную паузу в карьере и вернулась на площадку лишь в марте 2022-го. Однако отстранение российских команд от всех международных состязаний грозило поставить окончательный крест и на её возвращении, и на заветной мечте. Тогда Вяхирева приняла непростое решение — переехать в Норвегию, чтобы выступать за местный «Вайперс». С точки зрения возможной победы в Лиге чемпионов это был лучший выбор: команда из небольшого города Кристиансанда до этого завоёвывала трофей два года подряд (в 2021 и 2022-м).

«Перспектива выиграть ЛЧ была основным фактором при выборе команды. Ни деньги, ни какие-то бытовые условия. У Ани ещё очень много амбиций, поэтому она приняла такое решение. Перед подписанием контракта мы, конечно, разговаривали с ней об этом, обсуждали плюсы и минусы, но не скажу, что она спрашивала совета. Выбор она делала сама. Не было речи о каких-то страхах или сомнениях, мы больше обсуждали, как будем скучать и как нам будет не хватать друг друга», — рассказала RT родная сестра Вяхиревой Полина Кузнецова.

При этом на родине олимпийская чемпионка столкнулась с непониманием. Так серьёзной критике её подверг даже бывший наставник сборной России Евгений Трефилов.

«Меня могут обвинить в ложном патриотизме или назвать другим словом, но я считаю, что у человека отношение к месту, в котором он родился, должно быть иным. Вы можете привести в пример Александра Овечкина, Вячеслава Фетисова, но у меня по этому вопросу есть сформировавшееся мнение, я, как сказал один человек, походку не меняю. У нас же чуть дерево тряхнули, с него посыпались все червивые яблочки — в другие страны поехали великие артисты и другие ребята, которые зарабатывали деньги здесь. Что сделаешь, бог им судья», — говорил специалист.

Вяхиреву неоднократно спрашивали, как она относится к словам Трефилова, и гандболистка каждый раз отвечала, что тренер имеет право на собственное мнение, но лишь её дело, как строить свою жизнь и карьеру. При этом гандболистка не скрывала, что финансово осталась в проигрыше после переезда.

«Все думают, что мы уезжаем из-за денег, но это вообще не близко. Я уехала из-за гандбола. Уехала, потому что хотела играть на высоком уровне, хотела развиваться, не хотела стоять на месте. В России это сейчас невозможно, но я бы хорошо зарабатывала. Я потеряла в деньгах. Потеряла сильно», — говорила Анна в интервью блогеру Виктору Кравченко.

В новом клубе, прежде чем подписать контракт с Вяхиревой, провели целое расследование, а также ряд консультаций с Норвежской ассоциацией гандбола, спонсорами и местными политиками. В итоге кандидатура россиянки была утверждена, но в «Вайперс» всё равно перестраховались и заключили соглашение лишь на год. При этом в команде Анну встретили необычайно тепло, и она быстро завоевала уважение как на площадке, так и вне её. И уже в декабре, когда стало ясно, что девушка полностью влилась в коллектив, ей предложили продлить сотрудничество ещё на два года.

«Аня очень хорошо влилась в коллектив, в первую очередь психологически. Она прекрасно там себя чувствует, она расслаблена и счастлива — не переживает по поводу каких-то бытовых проблем, по поводу отношений с партнёршами. На мой взгляд, эта команда ей очень подходит. Ну и тот факт, что она подписала новый контракт, говорит сам за себя», — поделилась Кузнецова.

То, что россиянка находится на одной волне с одноклубницами, подтвердил и главный тренер «Вайперс» Уле Густав Йекстад.

«Я думаю, у Анны теперь совершенно новая жизнь после того, как она приехала в Норвегию. Она потрясающий игрок и человек», — отметил специалист.

Россиянка оправдывала доверие в каждом матче, планомерно двигаясь к своей цели — победе в Лиге чемпионов. И две самые важные игры турнира, в «Финале четырёх», она провела на невероятно высоком уровне, несмотря на то, что соперницы всячески её опекали и старались выключить из игры. Но Анна проявила все свои лучшие качества, в первую очередь — умение нестандартно мыслить.

«Она универсальный игрок, в гандбольном плане у неё есть всё: техника, тактика, видение площадки, бросок издалека и обыгрыш. Но то, что всегда отличало сестру от всех остальных — её голова, мышление», — поделилась Полина.

В решающем матче с «Ференцварошем» Вяхирева стала самым результативным игроком с шестью голами, а затем получила статуэтку самого ценного игрока «Финала четырёх», пополнив обширную коллекцию личных наград.

«У меня была мечта, и она сбылась здесь. Мы начали работать 11 месяцев назад и теперь стоим с этим кубком. Мы много трудились ради этого и очень хорошо выглядим на игровом поле. Мне просто нравится наша «химия» и «поток [эмоций]». Совершенно невероятный первый сезон. Я очень, очень горжусь. Для меня важно быть здесь и наслаждаться игрой в гандбол. Я просто стараюсь выкладываться здесь и сейчас», — поделилась Анна с норвежскими журналистами.

На родине выдающийся результат россиянки встретили с воодушевлением, ведь не каждый день отечественные спортсмены выигрывают престижные трофеи и пополняют личные коллекциии индивидуальными призами. Так, трёхкратная чемпионка мира Надежда Муравьёва отметила целеустремлённость соотечественницы.

«Очень рада, что её спортивная мечта осуществилась. Я думаю, что аппетит приходит во время еды, и Аня на этом титуле не остановится. Во имя цели она преодолела немало трудностей. Переезжая, не ставила во главу угла свой достаток, осознанно шла на риск, ведь могла столкнуться с долгой адаптацией в новом коллективе. Но итоговый результат показывает, что этот выбор оказался полностью оправданным!» — отметила Муравьёва в беседе с RT.

Бывшая гандболистка высоко оценила выступление Вяхиревой в главном еврокубке, подчеркнув, что она совершенно заслуженно была признана MVP «Финала четырёх».

«Ей просто не было равных. Аня продемонстрировала гандбол настолько высокого уровня, что никакой альтернативы, кому отдать этот приз, не было. Причём в Венгрии мы увидели две абсолютно разные Анны. Даже глядя на неё через экран было понятно, насколько она была сконцентрирована весь сезон, чтобы провести эти две игры именно так. Первый матч Вяхирева провела на передачах, а второй — как забивающий игрок. Сначала она дала сыграть всей команде, а потом, когда фокус внимания с неё чуть-чуть переключился, стала забивать сама. Это было ярко», — отметила собеседница RT.

Как призналась, в свою очередь, Кузнецова, она до последнего не была уверена, решится ли Европейская федерация гандбола отметить призом российскую спортсменку, учитывая политическую обстановку последних месяцев.

«В плане Аниных способностей и умений у меня, да я думаю и у многих, не было никаких сомнений, что она заслуживает стать MVP. Но вот из-за политики закрадывались всякие мысли. И я очень рада, что в итоге всё было решено по справедливости», — подчеркнула гандболистка.

По мнению Муравьёвой, игроков, равных Вяхиревой, в мировом гандболе сейчас просто нет.

«Она играет сейчас на каком-то запредельном уровне, причём не столько в плане физических способностей, сколько с точки зрения понимания и скорости игры. Защитники просто ловят воздух руками, когда она пролетает мимо них, и это, конечно, поразительно!» — восхитилась Надежда.

С этим согласна и Кузнецова, которая, впрочем, не склонна называть сестру «гандбольным Месси», хотя эта метафора в последнее время всё чаще звучит в медиапространстве.

«Я не сторонник таких сравнений, но в том, что моя сестра в своём виде спорта — великий игрок, у меня нет сомнений. Есть множество сильнейших футболистов, кому-то нравится игра Месси, кому-то — Роналду, это дело вкуса. Могу сказать одно: в гандболе Аня уникальна», — заключила олимпийская чемпионка.