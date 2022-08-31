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Гандболистка Вяхирева — о переходе в «Вайперс»: я приехала сюда не за деньгами

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Гандболистка Анна Вяхирева высказалась о подписании контракта с норвежским клубом «Вайперс».

«Я определённо приехала сюда не за деньгами. Для меня важнее всего гандбол, мне нравится страна, мне нравится, как играют «Вайперс». А ещё Норвегия — одна из столиц женского гандбола», — цитирует Вяхиреву VG.

27-летняя спортсменка выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года. Она является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро и серебряной медалисткой Игр в Токио. Контракт «Вайперс» с россиянкой рассчитан на один год.

Ранее бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов негативно высказался о решении Вяхиревой перейти в «Вайперс».

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