Гандболист Кокшаров поблагодарил ФК «Краснодар» за доверие его сыну в матче с «Ростовом»
- РИА Новости
«Спасибо руководству клуба и Сергею Галицкому, который верит в молодёжь. Приятно, что Саша забил, но это ещё начало карьеры и большой аванс, который надо оправдывать. Ничего сверхъестественного в этом нет, поэтому не нужно никакой эйфории. Приятное событие, но ничего более», — цитирует Кокшарова РИА Новости.
Форвард стал самым молодым автором гола «Краснодара» в лиге, забив мяч в возрасте 18 лет и 152 дней.
Матч на стадионе «Краснодар» завершился со счётом 3:0.
Таким образом, «Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 50 очками занимает четвёртую позицию.
Ранее Сперцян высказался о своём будущем в «Краснодаре».