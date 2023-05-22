Гандболист Кокшаров поблагодарил ФК «Краснодар» за доверие его сыну в матче с «Ростовом»

Олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров высказал слова благодарности футбольному клубу «Краснодар».

«Спасибо руководству клуба и Сергею Галицкому, который верит в молодёжь. Приятно, что Саша забил, но это ещё начало карьеры и большой аванс, который надо оправдывать. Ничего сверхъестественного в этом нет, поэтому не нужно никакой эйфории. Приятное событие, но ничего более», — цитирует Кокшарова РИА Новости.

Форвард стал самым молодым автором гола «Краснодара» в лиге, забив мяч в возрасте 18 лет и 152 дней.

Матч на стадионе «Краснодар» завершился со счётом 3:0.

Таким образом, «Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 50 очками занимает четвёртую позицию.

Ранее Сперцян высказался о своём будущем в «Краснодаре».