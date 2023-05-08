Золотая точка: «Зенит» вернул себе титул чемпиона России по волейболу, а победитель Игр-2012 Волков завершил карьеру

Казанский «Зенит» спустя пять лет вновь выиграл чемпионат России по волейболу. Подопечные Алексея Вербова в трёх матчах взяли верх в финальной серии над московским «Динамо». После заключительной игры о завершении карьеры объявил капитан казанцев Александр Волков. Он планирует перейти на тренерскую работу и возглавить одну из команд Суперлиги. А бывший тренер «Зенита» и сборной России Владимир Алекно, напротив, задумался о возобновлении карьеры и готов рассматривать предложения.

«Зенит» 11-й раз в истории стал чемпионом России по волейболу. Казанские волейболисты не оставили ни шанса прошлогоднему победителю московскому «Динамо», переиграв его в финальной серии со счётом 3-0.

В этом сезоне подопечные Алексея Вербова совершили золотой дубль, добавив к Кубку России победу в Суперлиге. А если вспомнить ещё и первое место сборной Татарстана на прошлогодней Спартакиаде, где выступали всё те же игроки «Зенита», то в актив команды и тренера можно записать и хет-трик.

Залог будущих золотых медалей ЧР был заложен в первых двух матчах серии, которые «Зенит» в качестве победителя регулярного чемпионата проводил на домашней арене. В них подопечные Константина Брянского практически ничего не смогли противопоставить организованной казанской команде, взяв всего один сет за два дня.

Как отметил бывший тренер «Зенита» и сборной России Владимир Алекно, ключевым фактором этих встреч стала более высокая физическая готовность казанцев к противостоянию.

Но к третьей игре, которая прошла в Москве, бело-голубые успели перезагрузиться, и на площадке развернулся настоящий триллер.

Динамовцы прекрасно понимали, что у них нет права на ошибку, ведь счёт в серии — до трёх побед, поэтому вышли на игру максимально заряженными на борьбу. И поначалу казалось, что им вполне по силам продлить серию как минимум до четырёх игр. Первые две партии, хоть и с минимальным преимуществом в 2 очка, но остались за бело-голубыми, у которых солировал в атаке болгарский легионер Цветан Соколов.

Но к третьему сету подопечные Вербова нащупали, наконец, свою игру и перехватили инициативу. Связующий «Зенита» Майка Кристенсен стал чаще подключать к атаке Максима Михайлова, до этого находившегося в тени, а первую скрипку неожиданно сыграл Сэм Деру, который ещё пару сезонов назад играл в «Динамо».

Впрочем, хозяева, крупно уступив в третьей партии (17:25), рук опускать не собирались, однако в дело вмешался несчастный случай. Капитан и связующий бело-голубых Павел Панков в одном из эпизодов решил вместо передачи партнёру забить мяч самостоятельно, но, неудачно оттолкнувшись, потянул бедро и свалился как подкошенный. Покидал площадку волейболист с гримасой боли, и, несмотря на все хлопоты доктора вокруг него, больше в игру так и не вернулся.

Для «Динамо» игра разделилась надвое: до и после травмы лидера. Сменивший Панкова Чеславс Свентицкис в сезоне выходил на поле чаще на усиление подачи, нежели для исполнения прямых обязанностей связующего, так что надежд на то, что он быстро включится в игру, проходящую на пределе возможностей, было мало. Бело-голубые значительно растеряли в скорости и вариативности атак — передачи шли в основном диагональному, которого, естественно, зорко стерегли блокирующие «Зенита». Уповать приходилось на подачи, и благодаря им «Динамо» едва не спасло четвёртый сет и матч. При счёте 21:24 в пользу Казани Соколов четырежды подал навылет, подарив динамовцам матчбол, но воспользоваться им хозяева не сумели.

На тай-брейке подопечные Брянского на какое-то время повели в три очка, но затем вновь сработала пушка Михайлова и казанский блок, которые и принесли «Зениту» такую долгожданную победу. Теперь чемпионский кубок возвращается в столицу Татарстана после пятилетнего перерыва.

«Слёзы ребят говорят о многом, в том числе о сложности пути, который мы прошли. Это слёзы радости от хорошо проделанной работы. Мы сами себе доказали, что наша прошлогодняя осечка всё-таки была случайностью. То поражение сильно по нам ударило. Я очень рад и горжусь тем, что мы сделали правильную работу, исправили ошибки и никому не дали усомниться, что достойны этого чемпионства», — прокомментировал успех Вербов, для которого это золото чемпионата страны — первое в тренерской карьере.

Константин Брянский также подчеркнул, что ничуть не разочарован результатом третьего матча и гордится своими волейболистами, даже несмотря на итог серии.

«Мы оставили себя на площадке без остатка. Команда «билась в кровь», мы потеряли по ходу матча нашего капитана Павла Панкова. Ребята поддержали его, мы претендовали на победу до самого конца встречи. Конкретно в третьем матче нам где-то не хватило удачи. Если говорить про серию, то невнятные матчи с нашей стороны в Казани вселили в соперника определённую уверенность. Сейчас нет смысла рассказывать о причинах неудачных первых двух встреч, искать какое-то алиби. Ни болельщики, ни журналисты не знают, с какими травмами и проблемами сталкивается команда. Могу сказать одно — я горжусь парнями. Они вышли и делали свою работу», — заявил специалист.

Золотую точку в карьере этим матчем поставил капитан «Зенита» Александр Волков, начинавший свои шаги в большом волейболе как раз в «Динамо» больше 20 лет назад — в 2002-м. По окончании игры он объявил о решении перейти на тренерскую работу. Возможно, в ближайшее время теперь уже бывший спортсмен возглавит одну из команд Суперлиги.

«Это последняя победа в моей карьере. Я ухожу чемпионом. Слова благодарности всем, кто был на протяжении этого пути со мной рядом. Я люблю волейбол! Как игрок уже больше не выйду на площадку, это печально, но двигаемся дальше. Увидимся в другом виде», — сказал олимпийский чемпион Лондона.

В клубе поблагодарили спортсмена за годы совместной работы, назвав его идеальным капитаном.

«Александр вчера сказал такие слова: «У меня была длинная карьера, но именно два последних года в Казани остались в сердце». Как самые яркие моменты в его спортивной жизни. И это было сказано не для камер, не для позёрства. Это были искренние чувства, и они у нас взаимные. Мы относимся к Саше с большим уважением и признательностью. И, конечно, с сожалением, что его карьера завершена. Но он закончил её на очень высокой ноте. И после финального свистка и победы в чемпионате России у него были слёзы счастья. Всё получилось, как в очень хорошем фильме», — рассказал директор «Зенита» Олег Брызгалов.

А между тем к тренерской деятельности может вернуться Владимир Алекно, под руководством которого Волков провёл не один сезон в «Зените» и сборной России. Последние несколько лет специалист устранился от работы из-за проблем со здоровьем, но теперь эти вопросы решены — и он вновь открыт к предложениям.

«Здоровье восстановил, здоров как бык! Есть вопрос — где и как (работать. — RT)? Но уже начал задумываться, скажем так. Если раньше не хотел даже думать об этом, то сейчас могу подумать», — приводит слова тренера, который привёл сборную России к олимпийскому золоту 2012 года, «Татар-Информ».