Тренер Воронков принёс извинения за оскорбление волейболистки Монтальво
- РИА Новости
«Воронков принёс извинения за произошедшее. Это стало одним из факторов. Также в ВФВ обратились общественники и руководство клуба из Калининграда», — приводит слова собеседника ТАСС.
Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Сесе Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.
Ранее сообщалось, что ВФВ смягчила дисквалификацию тренера Воронкова за проявление расизма.