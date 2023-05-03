Тренер Воронков принёс извинения за оскорбление волейболистки Монтальво

Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщили, что тренер Андрей Воронков принёс извинения за оскорбление кубинской волейболистки Айламы Монтальво.

«Воронков принёс извинения за произошедшее. Это стало одним из факторов. Также в ВФВ обратились общественники и руководство клуба из Калининграда», — приводит слова собеседника ТАСС.

Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Сесе Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее сообщалось, что ВФВ смягчила дисквалификацию тренера Воронкова за проявление расизма.