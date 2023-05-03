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Тренер Воронков принёс извинения за оскорбление волейболистки Монтальво

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Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщили, что тренер Андрей Воронков принёс извинения за оскорбление кубинской волейболистки Айламы Монтальво.
Тренер Воронков принёс извинения за оскорбление волейболистки Монтальво
  • РИА Новости

«Воронков принёс извинения за произошедшее. Это стало одним из факторов. Также в ВФВ обратились общественники и руководство клуба из Калининграда», — приводит слова собеседника ТАСС.

Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Сесе Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее сообщалось, что ВФВ смягчила дисквалификацию тренера Воронкова за проявление расизма.

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