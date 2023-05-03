ВФВ смягчила дисквалификацию тренера Воронкова за проявление расизма

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сделала условным второй год дисквалификации бывшего тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

«Второй год дисквалификации Воронкова признан условным. С 19 мая он сможет работать. В случае какого-либо нарушения срок безусловной дисквалификации будет возобновлён», — цитирует генерального секретаря ВФВ Александра Ярёменко ТАСС.

Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Сесе Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее сообщалось, что более 170 болельщиков туринского «Ювентуса» отстранены от посещения матчей из-за расистских оскорблений в адрес футболиста «Интера» Ромелу Лукаку.