La Gazzetta dello Sport: фанаты «Ювентуса» отстранены от матчей из-за оскорблений Лукаку

Более 170 болельщиков туринского «Ювентуса» отстранены от посещения матчей из-за расистских оскорблений в адрес футболиста «Интера» Ромелу Лукаку.

Полиция Турина запретила 171 фанату на неопределённый срок посещать игры команды, также они получили штраф, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На первом полуфинальном матче Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» болельщики туринцев оскорбляли бельгийского форварда, изображая обезьянье уханье. Такие оскорбления использовали более 250 фанатов.

В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Интер» 19 матчей, забил пять мячей и отметился тремя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал будущее Лукаку в клубе.