La Gazzetta dello Sport: фанаты «Ювентуса» отстранены от матчей из-за оскорблений Лукаку

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Более 170 болельщиков туринского «Ювентуса» отстранены от посещения матчей из-за расистских оскорблений в адрес футболиста «Интера» Ромелу Лукаку.
La Gazzetta dello Sport: фанаты «Ювентуса» отстранены от матчей из-за оскорблений Лукаку
  • AP
  • © Luca Bruno

Полиция Турина запретила 171 фанату на неопределённый срок посещать игры команды, также они получили штраф, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На первом полуфинальном матче Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» болельщики туринцев оскорбляли бельгийского форварда, изображая обезьянье уханье. Такие оскорбления использовали более 250 фанатов. 

В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Интер» 19 матчей, забил пять мячей и отметился тремя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал будущее Лукаку в клубе.

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