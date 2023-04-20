В «Интере» рассказали, что думают о будущем Лукаку в клубе

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал будущее нападающего Ромелу Лукаку в клубе.

«Ромелу любит «Интер», что очень важно, но многое будет зависеть от «Челси» — клуб должен быть открыт к дискуссии. Посмотрим, что нас ждет», — цитирует Маротту Mediaset.

Напомним, что права игрока принадлежат «Челси». Его контракт с клубом истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Милан» встретится с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.