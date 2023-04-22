Удачный эксперимент: Шлеменко победил Эномото в дебютном бою по правилам кикбоксинга

Александр Шлеменко оказался сильнее Ясубея Эномото в дебютном бою по правилам кикбоксинга. В первом раунде россиянин смотрелся предпочтительнее и донёс несколько мощных ударов до корпуса соперника. Во втором он существенно замедлился, и швейцарец перехватил инициативу. В заключительном отрезке Шторм проявил сумасшедшую самоотдачу и до конца шёл вперёд. В итоге судьи приняли небесспорное решение — единогласно отдали ему победу.

После поражений от Александра Илича и Магомеда Исмаилова многие поспешили списать Александра Шлеменко со счетов. Однако пока он явно не собирается заканчивать карьеру. Ветеран не только договорился о противостоянии с Алексом Оливейрой на турнире в Омске в июле, но и согласился подраться с Ясубеем Эномото по правилам кикбоксинга в Москве.

Дополнительная интрига поединка была в том, что соперники уже встречались. Девять лет назад Шторм одержал небесспорную победу единогласным судейским решением. Теперь давно выступающий в России швейцарец получил отличную возможность взять реванш.

При этом крайне любопытно было посмотреть, как оба проявят себя в новом виде. Шлеменко начал заниматься кикбоксингом в семь лет и даже завоевал серебряную медаль на первенстве Омска. Однако ни одного профессионального боя не провёл, а потому признавался, что испытывает волнение.

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«Это для меня новое направление. И сейчас есть несколько вопросов по тем же правилам, судейству, чтобы вообще понимать, как выстроить план на бой. Именно план — это сейчас главное», — цитирует экс-чемпиона Bellator РЕН ТВ.

Несмотря на все сложности, он подчеркнул, что готов к «жёсткой рубке», и пообещал нокаутировать соперника. В свою очередь Эномото, встречавшийся, помимо Шторма, с такими известными отечественными бойцами, как Шамиль Завуров, Владимир Минеев, Иван Штырков, Альберт Туменов и другие, заявил, что готовился к противостоянию как обычно, разве что исключил борьбу.

«Я занимаюсь спортом более 20 лет, поэтому ничего особенного для меня в этом нет. Больше буду фокусироваться на ударке, так как в этом бою не будет никакой борьбы и, соответственно, придаю больше значения ударной технике», — отметил швейцарец.

Однако одним компонентом подготовки Ясубей всё же сумел удивить как соперника, так и болельщиков, когда выложил в социальные сети видеозапись спарринга с медведем. По признанию бойца, зверь одержал победу со счётом 2:1.

В результате поединок хотя и закончился долгожданной победой россиянина, оставил неприятное послевкусие. Первый раунд никаких вопросов не вызвал. Шторм владел преимуществом и вёл бой. Как в лучшие времена, он агрессивно шёл вперёд и вынуждал соперника запираться у канатов. Особенно тщательно Александр выцеливал печень. Он неоднократно наносил удары по корпусу как кулаками, так и ногами. Забегая вперёд, последние оппоненты использовали редко, а потому поединок скорее напоминал боксёрский. Не обходилось и без фирменных бэкфистов Шлеменко.

Эномото отвечал не менее опасными сериями. Его выстрелы не несли в себе такой мощи, зато он действовал намного быстрее. И уже во втором отрезке экс-чемпион Bellator начал испытывать проблемы. Он существенно замедлился, что не осталось без внимания соперника. Ясубей стал наконец пользоваться преимуществом в длине рук и держал россиянина на расстоянии. А тому банально не хватало скорости, чтобы разрывать дистанцию. Недостаток в этом аспекте он компенсировал сумасшедшим желанием и самоотдачей.

Периодически Шлеменко всё же удавалось зарубаться со швейцарцем. Также он продолжал выцеливать его печень. Особенно запомнился эпизод перед заключительным перерывом, когда он донёс роскошный мид-кик с разворота до корпуса противника.

Последний раунд вышел скорее равным. С одной стороны, проблемы отечественного бойца с функциональной готовностью стали ещё более очевидными. Он всё больше пропускал и позволял сопернику проводить серии «по этажам». С другой, Эномото тоже устал и немало пропустил. Например, Шторм довёл до цели летящее колено и фирменный бэкфист. По крайней мере, он до конца шёл вперёд, стремясь переломить ход поединка. В конце оппоненты даже столкнулись головами, но, к счастью, обошлось без рассечений.

Определить победителя было не так просто. Россиянин выглядел предпочтительнее в дебюте, а швейцарец — во второй половине. Потому справедливым исходом виделась ничья. Тем неожиданней стало итоговое решение судей — они единогласно заняли сторону Шторма. А чемпионский пояс ему на талию повесил лично бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

Но, кажется, и сам триумфатор был смущён таким исходом. Получив в свои руки микрофон, он несколько раз переспросил у болельщиков, понравился ли им поединок. Расстроенный же Эномото сразу покинул ринг.

«Ощущаю себя великолепно, ведь сам Александр Поветкин надел на меня пояс. О таком можно только мечтать. Всем спасибо. Я думаю, бой вам понравился. Эномото — молодец. Он всегда соглашался на сильные рубки и не прятался от серьёзных соперников. В России он дрался только с топами. Он красавец. Дальше бой в июле. Всех хочу пригласить», — заявил Шлеменко.

Так или иначе он вернулся на победную тропу и не позволил Эномото взять реванш, пусть вердикт рефери в противостоянии и получился спорным. Гораздо важнее, как для ветерана сложится поединок по правилам ММА с Оливейрой летом.