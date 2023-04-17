Шлеменко: готов нокаутировать Эномото в жёсткой рубке

Российский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями перед поединком с швейцарцем Ясуби Эномото.

«Я настроен на победу и хочу выиграть, выиграть нокаутом. Единственное, конечно, испытываю волнение, потому что всё-таки по кикбоксингу я не выступал. Но в целом я готов. Готов драться в стойке и готов к жёсткой рубке», — цитирует Шлеменко РЕН ТВ.

Бой по правилам кикбоксинга пройдёт 21 апреля в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Первый поединок между спортсменами прошёл в декабре 2014 года в рамках Fight Nights. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.

Ранее Шлеменко объяснил, почему решил провести поединок с Эномото.