Шлеменко: готов нокаутировать Эномото в жёсткой рубке
- РИА Новости
«Я настроен на победу и хочу выиграть, выиграть нокаутом. Единственное, конечно, испытываю волнение, потому что всё-таки по кикбоксингу я не выступал. Но в целом я готов. Готов драться в стойке и готов к жёсткой рубке», — цитирует Шлеменко РЕН ТВ.
Бой по правилам кикбоксинга пройдёт 21 апреля в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Первый поединок между спортсменами прошёл в декабре 2014 года в рамках Fight Nights. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.
Ранее Шлеменко объяснил, почему решил провести поединок с Эномото.