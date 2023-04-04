Забил на последней минуте: Дорофеев оформил первый дубль в НХЛ в составе лучшей команды Западной конференции

Павел Дорофеев становится одним из главных героев заключительного отрезка регулярного чемпионата НХЛ. С тех пор, как нападающего вернули в основной состав «Вегаса», он забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. В противостоянии с «Миннесотой» 22-летний россиянин оформил первый в заокеанской карьере дубль и дважды спас свою команду от поражения, сначала сравняв счёт за 35 секунд до финальной сирены, а затем реализовав послематчевый буллит.

В Национальной хоккейной лиге, похоже, зарождается ещё одна российская звезда. В последний месяц обращает на себя внимание 22-летний Павел Дорофеев. Нападающий начал стабильно выступать за «Вегас» с 13 марта и уже успел полюбиться болельщикам. Что не столь удивительно, в десяти матчах форвард записал на свой счёт семь голов и две результативные передачи. А в дебютной встрече в этом году с «Сент-Луисом» умудрился принести своей команде ударом головой. Тогда главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди отметил, что такой дебют запомнится всем надолго.

В последнем противостоянии с «Миннесотой», которой всё ещё не может помочь травмированный Кирилл Капризов, юный хоккеист и вовсе оказался одним из главных героев. Сначала во втором периоде он сравнял счёт, в касание щёлкнув со средней дистанции в ближний угол, а затем не менее эффектно расстрелял вртаря хозяев за 35 секунд до финальной сирены, оставшись в одиночестве. Тем самым спас свою команду от поражения и перевёл игру в овертайм.

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Однако на этом подвиги хоккеиста в матче с «Уайлд» не закончились. Главный тренер «Голден Найтс» определил россиянина исполнять четвёртый буллит в серии, когда на кону стояла судьба дополнительного очка. Павел не подвёл, эффектно реализовав свою попытку, хотя его команда уступала к тому моменту 1:2. А точку в противостоянии поставил его партнёр Райлли Смит, который принёс «Вегасу» победу. Дорофеева же признали не только второй звездой матча, но и третьй игрового дня.

Интересно, что форвард в этот день не должен был выходить на лёд. Два матча без очков с «Эдмонтоном» дома и «Сан-Хосе» в гостях вынудили Кэссиди оставить россиянина в запасе на первый матч с «Миннесотой», однако перед второй игрой заболел Чандлер Стивенсон, и у Павла появился шанс вновь проявить себя и вернуть место основе.

При этом форвард мог оказаться в составе «Голден Найтс» ещё в начале сезона. Кэссиди был доволен юношей на сборах, однако не смог определиться, как лучше использовать россиянина.

В декабре наставник поставил его в четвёртом звене, но Павел проявить себя не смог. В трёх матчах он не отметился результативными действиями и отправился в АХЛ продолжать совершенствовать мастерство. А в марте главный тренер рискнул и попробовал Дорофеева во второй тройке нападающих вместе с Вилльямом Карлссоном и Райлли Смитом. В такой компании юноша начал раскрывать свой потенциал. Причём, партнёры по команде очень тепло о нём отзываются.

«Я просто стараюсь продолжать отдавать ему пасы, поскольку он в данный момент выглядит уверенным. Забрасывает шайбы в ворота. И как его партнёр по тройке нападающих я просто продолжаю делать ему передачи и создавать для него возможности. Я был потрясён, когда форвард пропустил пару игр, но здорово, что он вернулся и нисколько не выпал из ритма», — отметил Смит.

Наверняка, удивлены успехами Дорофеева не только в США, но и в России. Ведь Павел стал одним из тех хоккеистов, кто заявляет о себе в НХЛ, не сумев проявить лучшие качества на родине, хотя и считался одним из самых талантливых нападающих страны 2000 года рождения. Он выступал за сборную и на юниорском, и на молодёжном чемпионатах мира. Однако переход во взрослый хоккей дался тяжело, пусть всё и начиналось очень неплохо.

В КХЛ он дебютировал за «Металлург», воспитанником которого является, в 2018 году. Нападающему было всего 17 лет. Шанс ему предоставил Йозеф Яндач. На матч с «Северсталью» наставник отправил Дорофеева во второе звено с самим Сергеем Мозякиным и позволил провести на льду 13 минут. А первую шайбу за «Магнитку» юноша забросил в уральском дерби с «Трактором». Затем форварда заметил «Вегас» и выбрал в третьем раунде драфта НХЛ.

В 2020-м году в результате обмена Дорофеев оказался в «Тракторе». Но в Челябинске он вновь не смог закрепиться в основе. После предсезонки главный тренер Анвар Гатиятулин отправил его в «Челмет». В итоге за первую команду Дорофеев сыграл один матч с «Куньлунем»: он провёл на льду всего четыре с половиной минуты.

В Северную Америку юный нападающий уезжал, скорее, от безысходности. В январе 2021 года Дорофеев расторг контракт с «Трактором» и, похоже, не прогадал. Да, в прошлом сезоне он вышел всего на 12 минут в двух матчах с «Кракен», но в этом уже борется за место в основном составе одного из лидеров НХЛ.