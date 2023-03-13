Дебютная шайба Дорофеева в НХЛ помогла «Вегасу» обыграть «Сент-Луис»

«Сент-Луис Блюз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей по шайбе забросили Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо, Алекс Пьетранджело, Майкл Амадио и Павел Дорофеев, на счету которого также результативная передача.

Для Дорофеева это дебютная шайба в НХЛ.

У «Блюз» отличились Якуб Врана, Джордан Кайру и Тайлер Питлик.

«Вегас» набрал 88 очков и занимает первое место в Западной конференции. У «Сент-Луиса» 63 очка и 11-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Каролина» уступила «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.