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Дорофеев и Барбашёв помогли «Вегасу» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

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«Вегас Голден Найтс» в овертайме нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дорофеев и Барбашёв помогли «Вегасу» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
  • AP
  • © John Locher

Игра в Эдмонтоне завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел (вторая минута), Павел Дорофеев (17-я), Джонатан Маршессо (47-я) и Николя Руа (63-я). У хозяев отличились Зак Хайман (четвертая), Леон Драйзайтль (31-я) и Уоррен Фогеле (52-я).

«Вегас» с 98 очками лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Эдмонтон» с 91 очком располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Вашингтоном».

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