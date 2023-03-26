Дорофеев и Барбашёв помогли «Вегасу» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» в овертайме нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Эдмонтоне завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел (вторая минута), Павел Дорофеев (17-я), Джонатан Маршессо (47-я) и Николя Руа (63-я). У хозяев отличились Зак Хайман (четвертая), Леон Драйзайтль (31-я) и Уоррен Фогеле (52-я).

«Вегас» с 98 очками лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Эдмонтон» с 91 очком располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Вашингтоном».