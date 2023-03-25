Роковая жажда: как Кулешова воспользовалась ошибкой Истоминой и выиграла масс-старт ЧР по лыжным гонкам

Анастасия Кулешова одержала победу в масс-старте на чемпионате России по лыжным гонкам. Большую часть дистанции она прошла бок о бок с Марией Истоминой, но за 2,5 км до финиша воспользовалась тем, что соперница решила утолить жажду, и убежала от неё. Бронзовую медаль взяла Анастасия Прокофьева, которой пришлось сменить лыжи после первой трети гонки.

Женский масс-старт на 30 км классическим ходом, как и несколько предыдущих гонок чемпионата России, прошли без олимпийских чемпионок Натальи Непряевой и Вероники Степановой, которые восстанавливаются после недомогания. Не вышла на старт и одна из главных героинь этого турнира Елизавета Пантрина, на счету которой два золота, серебро и две бронзы. Как объяснил её тренер Егор Сорин, масс-старт изначально не входил в их планы.

«Бежать всю программу — удел более опытных спортсменок. К тому же Лиза практически каждую гонку здесь провела на максимуме своих возможностей. Состояние у неё хорошее, могла бы выйти и бороться за высокие места, но в будущем это могло бы иметь неприятные последствия», — пояснил специалист в эфире «Матч ТВ».

В отсутствие Непряевой фаворитками марафона эксперты называли Екатерину Смирнову, Алёну Баранову, Марию Истомину, Анастасию Прокофьеву и Анастасию Кулешову.

Спортсменкам предстояло преодолеть шесть пятикилометровых кругов, а после чётных можно было заехать на смену лыж. Как отмечали многие девушки перед стартом, именно работа инвентаря и наличие двух равноценных пар будут едва ли не основным залогом успеха, так как погода для дистанционной гонки была достаточно сложной — термометры показывали +8 °C.

С первых же километров дистанции пелотон возглавила Истомина, которая два года назад здесь же, в Тюмени, на чемпионате России выиграла марафон. Тогда она привезла второму месту 40 секунд, также вырвавшись в лидеры едва ли не со старта. По признанию самой спортсменки, она не любит бегать в толчее, поэтому в масс-стартах всегда старается уйти вперёд, чтобы избежать неприятных столкновений или падений.

Но в этот раз убежать в одиночестве представительнице Пермского края не позволила Кулешова. Первое время за лидерами старались удержаться Диана Артемьева и Дарья Непряева, а в небольшом отдалении шла ещё одна группа преследовательниц, в числе которых были Прокофьева, Смирнова и Юлия Ступак. Однако к отметке 15 км за спинами Марии и Анастасии не осталось никого — преследовательницы оказались уже в 22 секундах от лидера.

Тем временем Прокофьева, которая за два круга выпала из первой десятки, решилась на раннее переобувание. На свежих лыжах ей удалось обойти восемь соперниц и вернуться в борьбу за бронзовую награду. Её она вела, по большому счёту, лишь с Артемьевой, потому что отставание остальных лыжниц с каждым километром лишь росло. В какой-то момент сошла с дистанции Непряева-младшая, у которой возникла проблема с шеей: Дарья покинула лыжню в слезах.

Между тем, Кулешова и Истомина шли вместе, попеременно сменяя друг друга впереди и позволяя сопернице немного отсидеться за спиной и перевести дух. Обе сменили лыжи после 20 км дистанции, но рвануть вперёд сразу никто не решился. Первое мощное ускорение предприняла Кулешова примерно за 2,5 км до финиша: она воспользовалась тем, что Истомина отправилась на пункт питания, и смогла создать просвет. Мария бросилась в погоню, но её лыжи работали чуть хуже, чем у соперницы, так что к отсечке 28,1 км пермячка уступала уже 7,8 секунды.

Кулешова же включила все оставшиеся резервы и уверенно довела гонку до победы. Это её первый триумф после выхода из декретного отпуска.

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«Наконец-то удалось победить! Это нужно было мне с психологической точки зрения, чтобы понять, что всё не зря, что я двигаюсь в нужном направлении, не зря оставляю дочку на попечение папы и бабушки. Эта победа очень желанная. Конечно, хотелось, чтобы выступали все — и Наталья Непряева, и Вероника Степанова. Но, думаю, на данном этапе для меня было очень важно сегодня в борьбе вырвать эту победу. Я поблагодарила Машу за совместную работу, потому что по такой погоде одной было бы очень тяжело идти. Мы вместе работали, и это было на пользу нам обеим», — рассказала лыжница после гонки.

Истомина, в свою очередь, посетовала на то, что не смогла побороться за первое место на заключительных километрах дистанции. Она признала, что проиграла гонку тактически — из-за решения попить.

«По силам — всё было возможно, но сегодня гонка сложилась так: Настя оказалась где-то сильнее, где-то умнее. Сделаем выводы, будем работать дальше. Не считаю, что это полноценный провал — в целом была классная гонка, мы боролись почти до последнего. У неё лучше ехали лыжи со спуска, поэтому я думала, стоит ли пить. Я понимала, что, если она ускорится, я, возможно, не смогу больше её догнать. В итоге я решила попить, а Настя увидела это и ускорилась — догнать её было тяжело: участки были пологие, поэтому очень была важна работа лыж», — отметила Мария.

Бронзовая медаль досталась Прокофьевой, которая на 26,7 секунды опередила Артемьеву. Также в пятёрку лучших вошла олимпийская чемпионка Ступак.