Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова надеется принять участие в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Гонку с раздельного старта на чемпионате России я тоже завтра не бегу. Не вижу смысла выходить на старт, когда кондиции далеки от нужных для победы.

К командному спринту надеюсь прийти в себя. По-настоящему сразиться с Натальей Непряевой и другими сильными соперницами надеюсь на финале Кубка России», — написала Степанова в Telegram-канале.

4 марта на финише женского масс-старта на 30 км на «Чемпионских высотах» Степанова упала без чувств и долго не могла прийти в себя. Врачи приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман высказался о состоянии Степановой.