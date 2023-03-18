Главный врач сборной России по лыжным гонкам высказался о состоянии Степановой

Главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман высказался о состоянии олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

«Вероника, как и любой спортсмен, который хорошо или плохо себя чувствует, принимает решение вместе со своим тренером, исходя из самочувствия на определённый день. Сегодня стартовать спринт не могла. Что будет завтра в контексте других дисциплин, не могу сказать», — цитирует Эрлихмана Sport24.

Он также отметил, что спортсменка получает все необходимые медицинские сопровождения. По его словам, Степанова заявлена на соревнования.

4 марта на финише женского масс-старта на 30 км на «Чемпионских высотах» Степанова упала без чувств и долго не могла прийти в себя. Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее сообщалось, что Степанова пропустит первые гонки чемпионата России.