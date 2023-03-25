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Лыжница Кулешова поделилась эмоциями от победы в масс-старте на ЧР

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Лыжница Анастасия Кулешова высказалась о победе в женском масс-старте на 30 км на чемпионате России в Тюмени.
Лыжница Кулешова поделилась эмоциями от победы в масс-старте на ЧР
  • Legion-Media

«Наконец-то удалось победить, это нужно было мне для психологического здоровья, чтобы понять, что всё не зря, двигаюсь реально в нужном направлении и оставляю свою дочь на попечение бабушки и мужа. Первая медаль после декрета, хотелось, конечно, чтобы тут выступали все, но сейчас для меня было важно в борьбе выиграть. Мы с Машей Истоминой менялись по ходу гонки, без неё было бы сложнее. Для нас обеих было комфортно бежать вдвоём. В Кировске пока не знаю, буду ли участвовать, возможно, это последняя гонка сезона, который оцениваю на четвёрочку», — заявила Кулешова в эфире канала «Матч ТВ». 

Спортсменка, представляющая Нижегородскую область, прошла дистанцию за 1 час 37 минут 23,3 секунды.

Второй к финишу прибежала представительница Пермского края Мария Истомина с отставанием в 13 секунд.

Третья — Анастасия Прокофьева (+1:21,1, Москва).

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее сообщалось, что лыжница Дарья Непряева не смогла продолжить участие в масс-старте на 30 км на чемпионате России.

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