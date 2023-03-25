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Истомина: хотелось бороться за золото в масс-старте, но Кулешова меня переиграла тактически

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Лыжница Мария Истомина высказалась о серебряной медали в женском масс-старте на 30 км на чемпионате России в Тюмени.
Истомина: хотелось бороться за золото в масс-старте, но Кулешова меня переиграла тактически
  • РИА Новости

«В целом, конечно, хотелось бороться за золото, Настя Кулешова меня переиграла тактически. Но я думаю была классная, весёлая гонка, долго держалось напряжение, кто же всё-таки выиграет. Я не хотела бежать в группах, чтобы избежать падения», — заявила Истомина в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка также отметила, что планирует принять участие в соревнованиях в Кировске. 

Анастасия Кулешова, представляющая Нижегородскую область, прошла дистанцию за 1 час 37 минут и 23,3 секунды. Второй к финишу прибежала представительница Пермского края Истомина с отставанием в 13 секунд. Третья — Анастасия Прокофьева (+1:21,1, Москва).

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее Кулешова высказалась о победе в женском масс-старте на 30 км на чемпионате России в Тюмени.

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