«Чуть задели — сразу ревут, кричат»: Ханов об отношении к футболистам, карьере в кулачных боях и симпатии к Тайсону

Футбол по-прежнему остаётся видом спорта номер один в России, хотя игроки больше напоминают не спортсменов, а актёров театра. Об этом в интервью RT заявил бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов. По его мнению, такая манера поведения взрослых мужчин только отталкивает. Спортсмен также рассказал, почему выбрал кулачные бои, а не смешанные единоборства, назвал Фёдора Емельяненко эталоном атлета в плане поведения и признался, сколько хотел бы зарабатывать за одну схватку.

— Неделю назад вы провели уже свой седьмой поединок на голых кулаках. За это время успели достичь больших высот: стали чемпионом Top Dog FC в полутяжёлом весе, ваши нокауты размещали в сетях многие известные личности, включая Шакила О'Нила и Снуп Дога. Как бы вы оценили этот этап в своей жизни?

— Я бы назвал его самым важным. Решение начать карьеру в «кулачке» кардинальным образом изменило мою жизнь. Можно сказать, ради этого я и тренировался, именно к этому шёл. Наперёд не загадываю, но в будущем хотелось бы добиться ещё большего.

— Каждый человек ставит перед собой какие-то цели. Чего бы вы хотели добиться в 2023 году?

— Стараюсь никогда не строить планы. Кто знает, что будет завтра? Помимо выступлений в Top Dog FC, одной из главных целей для меня по-прежнему остаётся дебют в профессиональном боксе.

— Пару месяцев назад вы признавались, что предложений о выступлениях на ринге пока не поступало. С тех пор что-то изменилось?

— Пока ко мне не обращались. Связывались представители некоторых промоушенов, которые специализируются на единоборствах. Что касается бокса — тишина.

— Как я понимаю, была возможность перейти в другую лигу кулачных боёв.

— Да, была пара вариантов. Также речь шла о поединках по правилам бокса, но в перчатках для MMA.

— Вы были бы не прочь попробовать себя в смешанных единоборствах?

— Признаюсь, мне было бы это интересно. Но для начала мне нужно уделить серьёзное внимание борьбе. Думаю, после года занятий грэпплингом можно было бы задуматься о схватках в клетке.

— Всем известно, что в детстве вы активно занимались боксом. В борьбе опыта нет?

— Профессионально никогда не занимался этим, разве что по фану. Но у меня есть понимание того, как это нужно делать. Есть много друзей-борцов.

— На момент вашего дебюта в Top Dog в России были очень популярны MMA, да и зарплаты там были гораздо выше. Почему вы сделали выбор в пользу менее популярного вида спорта?

— Меня изначально привлекала возможность подраться на голых кулаках. Во многом шёл туда именно потому, что понимал: здесь не будет ни грэпплинга, ни ударов ногами или коленями. Только бокс без перчаток.

Но при этом отмечу, что меня самого сложно назвать фанатом единоборств в общепринятом понимании этого слова. Например, я не люблю смотреть поединки и крайне редко специально выкраиваю время для этого. Могу случайно включить телевизор, когда там транслируется какое-то шоу. Мне больше нравится драться самому, нежели наблюдать, как это делают другие.

— Какой бой смотрели последним?

— Исраэля Адесаньи с Алексом Перейрой.

— Почему привлёк именно он?

— Знал, что Перейра вырубил Адесанью в предыдущей схватке по правилам кикбоксинга, поэтому было любопытно посмотреть, чем завершится реванш в MMA. Честно, не очень симпатизирую Исраэлю. Болел за Алекса.

— В чём причина такого отношения к Адесанье?

— В его поведении, странных телодвижениях. Вспомните хотя бы его встречу с Пауло Костой. Мне не очень понравилось то, что он исполнил после победы над ним.

— Что должен сделать ваш соперник, чтобы после боя вы сделали нечто похожее?

— Не думаю, что такое возможно. Это максимально некрасиво и неправильно, абсолютное неуважение. Никогда не думал об этом. Дай бог, чтобы такое никогда не случилось. Это очень недостойное поведение.

— С проявлениями неуважения разобрались. А как вы относитесь к треш-току?

— Здесь зависит от того, кто стоит напротив тебя. Если человек ведёт себя чересчур вызывающе, как с ним тогда адекватно и спокойно вести диалог? С такими можно общаться лишь на их языке.

— Наверняка какой-то боец был для вас своего рода примером того, как надо вести себя.

— Кумиров у меня нет. Никогда не старался быть на кого-то похожим. У меня всегда вызывал уважение Емельяненко. На мой взгляд, Фёдор — эталон в плане поведения. Но есть и другие примеры. Например, Майк Тайсон всегда был хулиганом, славился буйным нравом, но при этом я ему симпатизировал.

— Вы говорили, что в настоящий момент «кулачка» не приносит вам достатка, который позволял бы заниматься исключительно спортом. Это по-прежнему так?

— Пока это не те суммы, чтобы я мог сосредоточиться на поединках. Даже если речь идёт о жизни в регионах.

— С момента дебюта в Top Dog ваши гонорары заметно изменились.

— Да, конечно. Стал получать в несколько раз больше, но пока этого всё равно недостаточно.

— В таком случае сколько нужно зарабатывать вам, чтобы чувствовать себя комфортно?

— Мне сложно назвать конкретную сумму. Думаю, если бы получал около 1,5 млн рублей, смог бы забыть о работе и сосредоточиться исключительно на боевых искусствах. Этого бы хватало.

— За один поединок?

— Да. Рассуждаю об этом со своей позиции, ведь для меня это уже не первый и не второй бой. Конечно, когда ты только начинаешь свой путь, на такие суммы рассчитывать не стоит. Не хочу возвышать себя. Но если атлет уже успел достичь определённых высот… Некоторые бойцы этого достойны.

— По словам бойца Top Dog Владислава Туйнова, солидная часть его гонорара уходит на лечение травм. В среднем он тратит по 80 тыс. рублей после каждого турнира. Во сколько обходится восстановление вам?

— Примерно во столько же, может быть, чуть меньше — 50—60 тыс. рублей. К сожалению, это издержки профессии.

— Сравнивая с боксом, насколько здесь проще получить повреждение?

— Достаточно одного удара. Только до боя с Олегом Фомичёвым у меня были переломы уха, челюсти, дважды — пястной кости, а также повреждение носа, надрыв плечевой связки и восемь рассечений. Столько у меня не набралось за всю любительскую карьеру в боксе.

— Как на это реагируют в вашей семье?

— Что тут сказать. Я уже не маленький мальчик. Это мой путь. Конечно, родные переживают из-за этого, но поддерживают. Понимают, что сам сделал этот выбор и для меня это очень важно. Осознают, какое удовольствие мне приносят кулачные бои.

— На днях общался с бойцом MMA Дмитрием Арышевым, который находился примерно в тех же условиях — был вынужден совмещать работу и спорт. И он поставил себе цель: если до 30 лет не удастся зарабатывать смешанными единоборствами, то он повесит перчатки на гвоздь. У вас схожие мысли возникали?

— Думаю, могу подписаться под каждым его словом. Мои взгляды во многом совпадают. И хотя я предпочитаю не ставить перед собой высокие цели, планирую уже в этом году достичь планки в 1,5 млн рублей за поединок.

— Вы думаете, это реально осуществить в кулачных боях?

— Я говорю в целом о единоборствах.

— Складывается впечатление, что руководители промоушенов немного переоценивают то, насколько больших успехов им удалось достичь. Ведь если боец не получает солидных гонораров и вынужден совмещать это с работой, то это вопрос и к самой лиге.

— В этом плане можно посмотреть на тот же UFC. Ведь там далеко не все зарабатывают как Конор Макгрегор. Каждому платят столько, сколько он заслуживает. Кто-то не может обеспечить себе высокие гонорары исключительно бойцовскими качествами, поэтому подключает треш-ток. Другие не хотят много болтать и стараются демонстрировать максимум в октагоне.

— Как вы думаете, бои на голых кулаках в России достигнут такого уровня, что бойцы смогут жить безбедно?

— Мне очень сложно что-то сказать на этот счёт. Не возьмусь предсказывать. Скажу лишь, что век кулачного бойца недолог, постоянно преследуют травмы. Например, в полутяжёлом весе отработать турнир и обойтись без повреждений практически нереально. Ломаешь если не лицо, то руки. Хотя лучше второе (Смеётся.).

— Предположим, вам предложили контракт на несколько поединков в боксе. Уйдёте из «кулачки»?

— Мне кажется, это можно совмещать.

— К этому моменту несколько россиян уже успели попробовать свои силы в крупнейшем промоушене по боям на голых кулаках. В Bare Knuckle FC дрались Евгений Курданов, Вероника Дмитриева. Представители американского промоушена связывались с вами или вашим менеджером?

— Мне таких приглашений не поступало, хотя я бы с удовольствием подрался там. Что касается менеджера, то его у меня нет. Пока не пришёл к этому. Стараюсь продвигать себя сам.

— Вы не являетесь фанатом боевых искусств и не следите за ними. Возможно, увлекаетесь какими-то другими видами спорта?

— С детства люблю баскетбол. Интересно и матчи посмотреть, и самому выйти на паркет. Думаю, если бы не бокс, то, скорее всего, занимался бы им.

— Следите за европейским баскетболом или НБА?

— Скорее второе. Также приятно понаблюдать за уличным баскетболом. Хотя это также нечасто получается.

— За какую команду болеете?

— Мне всегда нравился «Бостон» — и форма, и игра, которую демонстрировала команда. Ещё с тех времён, когда там практически не было темнокожих баскетболистов. Уже тогда они выступали очень здорово.

— Но всё же успехи «Селтикс» в конце 1950-х — начале 1960-х во многом связаны с Биллом Расселлом.

— Да, но сейчас ситуация изменилась. Сейчас как раз преобладают темнокожие ребята. В то время всё было наоборот.

— Складывается впечатление, что в России баскетбол уже давно отошёл на второй, если не на третий план. Назовите топ самых популярных видов спорта в стране.

— Естественно, на первом месте стоит футбол, к сожалению.

— Почему «к сожалению»?

— Потому что на поле не спортсмены, а актёры театра. Чуть задели — сразу ревут, кричат. Есть же шутка, что когда падает футболист, то говорит: «Было! Было», а боксёр — наоборот. Из-за этого они мне не очень нравятся. На вторую строчку поставил бы хоккей, на третью — баскетбол. При этом единоборства выношу за скобки. Для меня лично они вне конкуренции.

— Вы говорите, что не смотрите схватки, редко попадаете на трансляции баскетбольных матчей. Чем вы занимаетесь в свободное время?

— Обожаю гиревой спорт. Отличный вид, снаряд. Полезно для каждого, а особенно для представителей единоборств. Всем рекомендую.

— Если брать тяжёлую атлетику в целом, какие рекордные показатели демонстрировали?

— В становой тяге поднимал 240 кг за два раза. На грудь стоя — 130, рывок — 100. Две 32-килограммовые гири в одной руке толкал 14 раз. При этом рассматриваю это исключительно как дополнение к боксу. К самому бодибилдингу у меня не самое позитивное отношение. Что это за спорт, если ты «умираешь» от кислородного голодания, поднимаясь на второй этаж?

— Тогда каким должен быть атлет в вашем понимании?

— Всесторонне развитым — бегать, прыгать, плавать. И всё на высоком уровне. А тот, кто только качается… Конечно, это лучше, чем пить и курить. Но как отдельный спорт это не воспринимаю.