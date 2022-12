Здоровье Пеле, заставка на телефоне Неймара и шутка над Байденом: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Весь спортивный мир переживает за здоровье легендарного бразильца Пеле, которого госпитализировали в Сан-Паулу. Информация в СМИ противоречива, но сам король футбола сохраняет позитивный настрой. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подшутил над президентом США Джо Байденом после матча плей-офф ЧМ между сборными двух стран. Между тем Неймар вернулся к тренировкам и, вероятно, сможет сыграть с Южной Кореей, а эксперты обсуждают действия Лионеля Месси на поле в матче против Австралии.

Переживания о здоровье Пеле

На протяжении последней недели поступают противоречивые новости о здоровье легендарного бразильского футболиста Пеле. 30 ноября стало известно, что трёхкратный чемпион мира оказался в одной из больниц Сан-Паулу. Местные журналисты назвали госпитализацию внеплановой, но сам бывший спортсмен опроверг эту информацию и подчеркнул, что приехал в медучреждение с плановым ежемесячным визитом.

Спустя несколько дней в прессе распространилась ещё более тревожная информация о том, что организм короля футбола перестал реагировать на химиотерапию. Сообщалось, что у Пеле обнаружены метастазы в кишечнике, лёгких и печени. А поскольку химиотерапия оказалась бесполезной, медики начали оказывать 82-летней легенде паллиативную помощь, сделав акцент на снятии болевых ощущений.

Эти сообщения повергли в шок игроков и фанатов со всего мира.

«Молитесь за Короля», — написал в своих соцсетях французский форвард Килиан Мбаппе.

При этом Пеле отрицает ухудшение состояния и сохраняет бодрость духа.

«Друзья мои, я хочу, чтобы все сохраняли спокойствие и думали о хорошем. Я силён, полон надежд и прохожу лечение, как обычно. Я хочу поблагодарить всю свою медицинскую и сестринскую команду за те старания, которые они прилагают ради меня. Я твёрдо верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас со всего мира, заряжает меня энергией. И смотрите Бразилию на чемпионате мира! Огромное спасибо вам за всё», — написал легендарный бразилец в соцсети.

В заключении врачей говорится, что Пеле был госпитализирован для оценки результатов химиотерапии, в данный момент находится в стабильном состоянии и получает лечение от респираторной инфекции.

Восхищение и критика Месси

Матч 1/8 финала ЧМ между Аргентиной и Австралией стал 1000-м в карьере Лионеля Месси. Большую часть игр уникальный форвард провёл за «Барселону» (788), а в футболке национальной сборной выходил на поле 169 раз. Ещё 53 встречи аргентинец сыграл за ПСЖ. Во всех этих играх Лео забил 789 мячей.

В знаковом для себя матче Месси отметился голом, который стал девятым для него на мировых первенствах. Благодаря этому форвард обошёл Диего Марадону и вышел на чистое второе место по этому показателю в сборной Аргентины. Рекорд принадлежит Габриэлю Батистуте, в активе которого десять забитых мячей.

Также по теме Стараниями Месси и Мартинесов: как Аргентина одолела Австралию в 1/8 финала ЧМ, чудом не пропустив на последней минуте Сборная Аргентины не без труда взяла верх над командой Австралии и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре....

Кроме того, Лео был признан лучшим игроком встречи. Для форварда это уже восьмая такая награда в карьере — больше пока не получал никто в мире с 2002 года, когда появилась традиция вручать эти призы.

«Сегодня я узнал, что это моя тысячная игра. Я живу моментом, наслаждаюсь тем, что мы переживаем сейчас, и я рад сделать ещё один шаг и выйти в четвертьфинал», — сказал Лионель на пресс-конференции.

Партнёры по команде после матча не скупились на комплименты для своего великого соотечественника. Так, голкипер Эмилиано Мартинес заявил, что Месси играет ключевую роль в успехе сборной.

«Лео — это 99,9% команды. Мы — та доля процента, которая пытается помочь ему, когда у него что-то не получается. Мы двигаемся шаг за шагом. У нас лучшие игроки в мире, и мы будем бороться до самого конца», — подчеркнул футболист.

В свою очередь защитник Науэль Молина признался, что считает для себя большой честью играть бок о бок с Месси. По его словам, в команде уверены в своём лидере.

«Мы все знаем, что нам нужно набраться терпения, мы знаем, что в конце концов он найдёт небольшое пространство. И мы точно знаем, что у нас есть этот туз в рукаве», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

Восторженно отозвался об игре аргентинца бывший английский футболист Рио Фердинанд. Он заявил, что с Австралией Лео продемонстрировал лучшее индивидуальное выступление на этом чемпионате.

«Это было нечто почти божественное. Я не видел ничего подобного», — заявил британец.

А вот Рафаэл ван дер Варт, экс-полузащитник сборной Нидерландов, которой предстоит сыграть с аргентинцами в четвертьфинале, напротив, раскритиковал Месси и намекнул, что его лучшие годы уже позади.

«И это Месси? Когда я играл против Месси, поверьте мне, я звал маму. Тогда он был невероятно хорош, но сейчас его можно остановить. Время от времени Месси ходит по полю, и я думаю: тебе не стыдно? Меня начинает раздражать Месси. И это обидно, ведь такой футболист больше никогда не родится», — приводит слова ван дер Варта «Чемпионат» со ссылкой на NOS.nl.

Между тем один из крупнейших футбольных сайтов мира Goal.com представил рейтинг претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2022, и лидирует в нём никто иной как Месси. На второй строчке — форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на третьей — полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш.

В десятку кандидатов не попали ни португалец Криштиану Роналду, ни бразилец Неймар.

Победа футбола над соккером

Забавная история развернулась вокруг матча Нидерланды — США в Twitter. Накануне игры американский президент Джо Байден опубликовал в своём аккаунте мотивационный ролик. В нём капитан сборной Тайлер Адамс делает передачу политику со стадиона, а тот принимает её на лужайке перед Белым домом.

«Это называется соккер. Вперёд, США! Ребята, вы справитесь», — говорит Байден, держа мяч в руках.

После матча, в котором американцы уступили со счётом 1:3, на эту публикацию ответил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, написав: «Извини, Джо, футбол победил».

Главный тренер «оранжевых» Луи ван Гал на пресс-конференции похвалил своих футболистов за забитые мячи, но признал, что доволен далеко не всеми аспектами игры. В частности, по его словам, футболисты часто совершали ненужные потери.

Известно, что ван Гал покинет свой пост по окончании ЧМ вне зависимости от результата. Тренер уже не первый месяц борется с раком предстательной железы, и во время отборочного цикла проходил курсы химиотерапии втайне от игроков.

«С самого первого дня, когда мы узнали об этом, мы отдавали все силы на поле. Он даже по ночам уезжал в больницу, чтобы только не давать нам повода думать, что у него болезнь. Все уважают ван Гала. Он никогда не меняется. Рады, что он с нами. Это прекрасная личность. Мы хотим играть за нашего тренера, выигрывать в каждом матче», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Аналогичное мнение высказал Вирджил ван Дейк. Он подчеркнул, что с ван Галом сборная проводит потрясающую серию — 11 матчей ЧМ без поражений в основное время.

«C ним мы непобедимы, так что ему определённо нужно воздать должное. Он привнёс много хорошего в голландский футбол. Мы очень рады, что он наш главный тренер. Это его последний период, после чего он уйдёт (с этой должности. — RT), поэтому ради него мы выложимся на максимум, как делаем это ради любого нашего тренера. Речь идёт о том, чтобы побеждать в одной игре за другой», — пообещал футболист.

Первая тренировка Неймара

Форвард сборной Бразилии Неймар в субботу провёл первую тренировку с командой после травмы, полученной в первом матче группового этапа с командой Сербии. Как пишет L'Équipe, нападающий выполнял упражнения по жонглированию мячом, бил по воротам, а также принял участие в коротком двустороннем матче, в котором отметился голом.

По данным СМИ, форварда ПСЖ включат в заявку команды на матч 1/8 финала мундиаля с Южной Кореей, который состоится 5 декабря. Однако окончательное решение, выпускать ли футболиста на поле, тренер пентакампионов Тите примет позже.

Сам игрок, кажется, полон оптимизма. В соцсетях он оригинально рассказал о своём самочувствии, сделав отсылку к известной песне Джеймса Брауна I Got You, в которой есть строчка: «I feel good, I knew that I would, now».

«Чувствую себя хорошо. Знал, что так и будет», — написал Неймар, опубликовав фотографии с тренировки.

Между тем журналисты подсмотрели, какая картинка установлена у спортсмена на заставке телефона. Оказалось, что это Кубок, который будет вручён чемпионам мира в Катаре.

Протест Мбаппе и рвение Фьюри

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дважды признавался лучшим игроком матча в ходе группового этапа мундиаля, и оба раза отказывался давать обязательное интервью после получения награды.

По сообщению французских СМИ, это связано с тем, что приз спонсируется компанией Budweiser, а форвард не хочет рекламировать алкогольный напиток.

За принципиальность Мбаппе Федерация футбола Франции уже поплатилась в прямом смысле слова. Если после первого отказа от общения с прессой FFF получила устное предупреждение, то после второго — штраф на €10200.

А вот британский боксёр Тайсон Фьюри, напротив, ничего не имеет против алкогольных напитков. Более того, он собирается побывать на ближайшем матче сборной Англии с Сенегалом и в нарушение законов Катара пронести спиртное на стадион.

«Кто меня остановит? Я не алкоголик, но я дьявольски охоч до выпивки. Я стопроцентно буду тусить с болельщиками. Я этим известен», — заявил 34-летний спортсмен.

Если англичанам и французам удастся выйти в четвертьфинал, то там они сыграют между собой. И этот матч Фьюри тоже собирается посетить, если его, конечно, не лишат карты болельщика ещё раньше за несоблюдение правил.