Ван Гал продлил свою серию без поражений на ЧМ во главе Нидерландов до 11 игр

Сборная Нидерландов одержала победу над командой США в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал продлил свою беспроигрышную серию (в основное время) на мундиалях во главе команды до 11 игр. Он возглавлял сборную на чемпионате мира в 2014 году.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа» завершилась со счётом 3:1 в пользу европейской команды.

Таким образом, сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси вошёл в стартовый состав Аргентины на матч с Австралией в 1/8 финала ЧМ.