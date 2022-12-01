Месси вошёл в стартовый состав Аргентины на матч с Австралией в 1/8 финала ЧМ

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Австралии на матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

В составе Аргентины с первых минут появятся: Мартинес, Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина, Фернандес, Макаллистер, Де Пауль, Гомес, Месси и Альварес.

За Австралию сыграют: Райан, Бехич, Роулс, Суттар, Дегенек, Леки, Муй, Ирвин Баккус, Дюк и Макгри.

Игра между командами пройдёт 3 декабря в Аль-Райяне на стадионе «Ахмад бин Али». Начало — в 22:00 мск.

Победитель пары сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов.

Ранее Нидерланды уверенно обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022.