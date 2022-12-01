Нидерланды уверенно обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Нидерландов одержала победу над командой США в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа» завершилась со счётом 3:1 в пользу европейской команды.

Голами в составе Нидерландов отметились Мемфис Депай (10-я минута), Дейли Блинд (45 + 1) и Дензел Думфрис (81-я). Единственный мяч за США забил Хаджи Райт на 76-й минуте.

Таким образом, сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия.

Ранее сообщалось, что «Барселона» лидирует по голам своих игроков на чемпионатах мира.