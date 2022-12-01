Ван дер Варт — об игре Месси на ЧМ-2022: он начинает меня раздражать

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт высказался об игре нападающего Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Австралии.

«И это Месси? Когда я играл против Месси, поверьте мне, я звал маму. Время от времени Месси ходит по полю, и я думаю: тебе не стыдно? Меня начинает раздражать Месси. И это обидно, ведь такой футболист больше никогда не родится», — цитирует ван дер Варта NOS.nl.

Аргентина на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане нанесла поражение Австралии со счётом 2:1.

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина сыграет с командой Нидерландов. Встреча состоится 9 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов.