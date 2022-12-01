Скалони: большая честь — встретиться с таким тренером, как ван Гал

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов.

«Нас ждёт хороший матч двух исторических соперников. Это большая честь — встретиться с таким тренером, как ван Гал», — сказал Скалони на пресс-конференции.

Встреча Аргентины с Нидерландами состоится 9 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.