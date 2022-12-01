Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству наград лучшему игроку матча.

35-летний аргентинец был признан лучшим игроком встречи 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Австралии (2:1).

Данная награда стала восьмой в карьере нападающего.

В прошедшей игре Месси отметился забитым мячом. Всего на его счету три гола и одна результативная передача в четырёх играх турнира в Катаре.

Аргентина вышла в четвертьфинал, где сыграет со сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.