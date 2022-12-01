Премьер-министр Нидерландов подшутил над Байденом после вылета США с ЧМ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подшутил над президентом США Джо Байденом после матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

Накануне встречи американский президент опубликовал на своей странице в Twitter мотивационный ролик, в котором капитан национальной команды Тайлер Адамс делает подачу со стадиона, а он принимает мяч на лужайке перед Белым домом.

«Это называется соккер. Вперёд, США! Ребята, вы справитесь», — сказал Байден с мячом в руках.

После игры, в которой американцы проиграли со счётом 1:3, Рютте ответил на эту публикацию:

«Извини, Джо, футбол победил», — написал премьер-министр Нидерландов.

Ранее главный тренер сборной США заявил, что испытывает гордость за своих игроков.