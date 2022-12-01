Главный тренер сборной США: испытываю гордость за своих парней

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал проигрыш своей команды Нидерландам в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Парни вложили в эту игру всё, что у них было. Но, к сожалению, мы потерпели поражение. Я испытываю большую гордость за команду. Мы добились определённого прогресса», — сказал тренер на пресс-конференции.

В матче 1/8 финала США уступили Нидерландам со счётом 1:3. Таким образом, подопечные Луи ван Гала в четвертьфинале сыграют с победителем пары Аргентина — Австралия.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси вошёл в стартовый состав Аргентины на матч с Австралией в 1/8 финала ЧМ.