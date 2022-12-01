Мем про флаг Японии, слёзы Мартинеса и «проклятье» Киммиха: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Победа японцев над испанцами в заключительном туре группового этапа ЧМ вызвала фурор в сети и привела к появлению мема, связанного с флагом страны. Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес объявил об уходе со своего поста и со слезами на глазах попрощался с игроками. Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих опасается, что неудачи Бундестим связаны лично с ним: за время его пребывания в команде немцы дважды не смогли выйти из группы на ЧМ. Между тем легендарный спринтер Усэйн Болт признался, что ждёт триумфа аргентинцев в Катаре, а костариканский полузащитник Ельцин Техеда заявил о желании поиграть в России.

Киммих задумался о проклятии, а Мюллер — о завершении карьеры

Сборная Германии по футболу не вышла из группы на втором подряд чемпионате мира, что, безусловно, стало большим потрясением как для команды, так и для болельщиков. Бывший хавбек Бундестим Бастиан Швайнштайгер раскритиковал оборонительную линию, заявив, что в ней лишь Антонио Рюдигер соответствует уровню национальной команды. Игроки едва ли не в один голос назвали итоги своего выступления провалом, а полузащитник Йозуа Киммих даже задумался, не лежит ли на нём лично какое-то проклятие.

«Это худший день в моей карьере. Боюсь провалиться сквозь землю. Я начал играть в сборной Германии в 2016 году. С тех пор мы дважды не выходили из группы на чемпионатах мира. Боюсь, что это будет связано с моим именем. Эти неудачи связаны со мной», — заявил спортсмен.

Для некоторых немецких футболистов этот турнир, вероятно, был последним в международной карьере. На это намекнул, в частности, Томас Мюллер.

«На случай, если это была моя последняя игра за сборную Германии, хочу сказать несколько слов немецким болельщикам. Для меня это было огромным удовольствием. Большое спасибо всем. Я всегда старался быть на поле искренним. Иногда бывали слёзы радости, иногда было больно, но я всегда делал это с любовью. Теперь мне нужно подумать обо всём остальном», — заявил игрок журналистам.

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик также подчеркнул, что команде требуется молодая кровь.

«Нам нужно работать по-другому. Годами мы говорим о новом вратаре, новых фланговых защитниках. Надо фокусироваться на новом поколении футболистов в ближайшие десять лет», — сказал он.

Не обошлось, конечно, и без шуток в адрес Бундестим. Так, известный английский футболист, а сейчас комментатор Гари Линекер обыграл своё же крылатое выражение, связанное с немецкой командой.

«Футбол — простая игра: 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает. Если ей удаётся выйти из группы», — написал он в Twitter.

Мемы про Японию и поздравление от Маска

Победа сборной Японии над Испанией произвела настоящий фурор. Премьер-министр страны Фумио Кисида назвал её исторической, социальные сети переполнены восторженными публикациями, а жители Токио ранним утром хлынули на улицы города, чтобы отпраздновать выход национальной команды в плей-офф чемпионата мира.

Сборная России опубликовала поздравление японцам, напомнив о собственной победе над Испанией во время ЧМ-2018.

И даже американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск отреагировал на достижение японских футболистов, поздравив их на своей странице в соцсети. Комментарий к этой записи оставил бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, который пригласил Маска в Катар.

«Вы, наверное, невероятно заняты. Но, пожалуйста, приезжайте посмотреть матчи США и Японии. Всего на один день!» — написал футболист.

Между тем много споров вызвал момент с победным голом Японии. Даже главному арбитру матча сначала показалось, что мяч покинул поле за несколько мгновений до взятия ворот. Но на самом деле его проекция только касается линии, что подтвердила и система VAR во время матча, и многочисленные снимки, появившиеся после игры.

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу подчеркнул, что окончательное решение в том эпизоде оставалось за главным арбитром.

«В наше время существуют развитые технологии для большого футбола. Если бы мяч действительно был за пределами поля полностью, был бы назначен удар от ворот. Но судья принял решение засчитать гол, и мы это решение уважаем», — приводит слова Мориясу Daily Express.

Между тем в соцсетях распространилась картинка варианта японского флага: на нём нарисована вертикальная линия, которой едва касается красный круг. А особо предприимчивые интернет-магазины уже продают футболки с «новым флагом Японии».

Слёзное прощание Мартинеса

Завершила своё выступление в Катаре сборная Бельгии, пропустившая в плей-офф хорватов. После матча главный тренер команды Роберто Мартинес объявил, что оставляет свой пост, но не стал называть уход отставкой.

«Моя ситуация предельно ясна: для меня это конец. Каким бы ни был результат этого турнира, я принял решение ещё до его начала. Всё дело в долгосрочной перспективе. С 2018 года я мог занять различные должности. Я не ухожу в отставку — просто всё вот так заканчивается», — объяснил он.

Тем не менее разговор наставника с командой получился непростым для всех. Как рассказал Миши Батшуайи, сдержать эмоций не смогли ни сам Мартинес, ни некоторые футболисты — большинство игроков не догадывались о решении испанца.

«Мы удивлены. Он сообщил нам об этом, не скрывая слёз. Для некоторых игроков это тоже конец (карьеры в сборной. — RT), многие плакали в раздевалке после игры», — отметил бельгиец.

В команде Хорватии же, напротив, после выхода из группы царила радостная атмосфера. Так, Иван Ракитич решил подшутить над нападающим соперника Ромелу Лукаку, который упустил множество возможностей распечатать ворота Доминика Ливаковича.

«Давай, Лукаку! Мы должны оплатить ему отпуск в Сплите! Вперёд!» — говорит Ракитич в видеоролике, опубликованном в одной из соцсетей (Сплит — популярный туристический город в Хорватии, расположенный на Адриатическом побережье).

О промахах Лукаку высказался и Деян Ловрен. По его словам, в футболе от неудачных игр никто не застрахован.

«Так случается. Возможно, Бог больше хочет видеть в плей-офф Хорватию, чем Бельгию. Позже я поговорил с Лукаку, сказал ему, что так бывает. Конечно, он расстроен. Но я счастлив», — цитирует «Спорт-Экспресс» защитника «Зенита».

33-летний футболист также не исключил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере.

«Следующий чемпионат мира — через четыре года. За себя мне сложно говорить, за Луку Модрича тоже. Возможно, Перишич — он сумасшедший, он хочет играть! Но для нас важно наслаждаться своим так называемым последним танцем», — подчеркнул хорватский игрок.

ФИФА подтвердила справедливость пенальти в ворота Польши после фола на Месси

Международная федерация футбола поддержала решение арбитра Данни Маккели назначить пенальти за фол против Лионеля Месси в матче Польша — Аргентина. Поляки были наказаны 11-метровым ударом за попадание вратаря Войцеха Щенсны в лицо Месси ладонью в ходе борьбы за мяч в воздухе. Это встретило неоднозначный отклик в футбольной среде, но в пятницу ФИФА поставила точку в пересудах, встав на сторону судьи.

В 1/8 финала ЧМ аргентинцы встретятся со сборной Австралии, в которой играет большой поклонник форварда ПСЖ Милош Дегенек. Однако, по признанию защитника, он не столько желает победы своему кумиру, сколько сам хочет выиграть турнир.

«Очевидно, Аргентиной движет мотивация, что это, может быть, последний чемпионат мира для Месси и он хочет выиграть его и закончить на пике. Наша мотивация — помешать этому. Я всегда любил Месси. Я думаю, что он лучший футболист в истории. Но играть против него — не честь, потому что он всего лишь человек, как и все мы. Попасть в 1/8 финала чемпионата мира — вот это честь. Играй мы с Аргентиной или Польшей, для меня всё равно было бы честью представлять Австралию в 1/8 финала», — заявил 28-летний футболист сербского происхождения.

А вот восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Усэйн Болт целиком и полностью на стороне Месси.

«Моя команда — Аргентина, я действительно поддерживаю её. Франция, Бразилия и Аргентина — главные претенденты на победу в турнире, но я надеюсь, что выиграет именно Аргентина», — заявил ямайский спортсмен, который по окончании легкоатлетической карьеры пробовал свои силы в футболе, но не добился больших успехов.

Первый гол Ельцина

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда довольно хорошо известен болельщикам в России благодаря своему необычному имени. Он получил его в честь первого президента РФ. Футболист выступает уже на третьем для себя чемпионате мира и в матче с Германией забил первый в карьере мяч на крупнейшем турнире четырёхлетия. Российские журналисты не могли обойти стороной это событие и расспросили игрока о его впечатлениях.

«Я был очень счастлив. Я не так много забиваю, а Германия — это чемпионы мира. Забить им — особое удовольствие», — рассказал Техеда.

Также он признался, что очень любит своё имя, но при этом ничего не знает о личности экс-президента России или его политической карьере. Зато 30-летний костариканец отметил, что хотел бы попробовать свои силы в российском чемпионате, но пока не получил ни одного предложения.

«Было бы просто здорово, если бы Россия открыла передо мной двери. Это прекрасная, очень красивая страна. Для меня это стало бы отличным опытом. Я бы очень хотел поиграть в России: у вас прекрасный чемпионат, отличные команды. Я приезжал в Россию перед началом чемпионата мира-2018 — у нас был товарищеский матч. Это очень классная страна, в которой только немного холодно», — отметил Техеда.

Песков — о присутствии России на ЧМ

Организаторы ЧМ в Катаре регулярно устраивают выступления различных музыкальных коллективов перед началом матчей. Так, на территории стадиона «Аль-Джануб» в городе Аль-Вакра одна из арабских групп исполнила мелодии известных русских песен «Калинка-малинка» и «Катюша», а болельщики, в том числе английские и американские, с радостью танцевали под них.

Кроме того, в эти дни в Дохе с шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» выступают ведущие российские фигуристы, в том числе олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, всё это свидетельствует о том, что российскую культуру невозможно отменить, несмотря на все старания тех, кто в этом заинтересован. «России нет на чемпионате мира. Давайте называть вещи своими именами: мы не участвуем в чемпионате мира по футболу, но российская культура в разных её проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел её отменить», — констатировал Песков в разговоре с журналистами.