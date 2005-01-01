Батшуайи рассказал, что многие футболисты сборной Бельгии плакали после ухода Мартинеса

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи рассказал о реакции команды на отставку главного тренера Роберто Мартинеса.

«Мы удивлены его решением. Он сказал нам об этом плача. Для некоторых игроков это тоже конец, многие плакали в раздевалке после матча», — цитирует Батшуайи ESPN.

Напомним, что 1 декабря Мартинес после неудачного выступления на чемпионате мира объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии.

Игра на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 0:0.

Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Бельгия.