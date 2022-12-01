Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Бельгия
Сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.
Хорватский полузащитник Лука Модрич признан лучшим игроком встречи.
Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.
Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о ничьей с командой Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года.