Мартинес о вылете сборной Бельгии: мы покидаем ЧМ с высоко поднятыми головами

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о ничьей с командой Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«На чемпионате мира нелегко выигрывать матчи. В первой игре мы были сами не свои, а во второй потерпели заслуженное поражение. Мы вылетели, но можем покидать турнир с высоко поднятыми головами», — цитирует Мартинеса BBC.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что защитник марокканцев Ашраф Хакими признан лучшим игроком матча Канада — Марокко.