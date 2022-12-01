Хакими признан лучшим игроком матча Канада — Марокко

Сборная Марокко одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

Защитник марокканцев Ашраф Хакими отметился голевой передачей на Юссефа Эн-Несери, который на 23-й минуте забил мяч, оказавшийся победным.

«Атласские львы» набрали семь очков и финишировали на первом месте в группе F. Североамериканская сборная закончила выступление на турнире с нулём очков. Хорваты (пять) вышли в плей-офф со второго места. Бельгия (четыре) заняла третью итоговую позицию.

Ранее Марокко набрало рекордное для африканской команды количество очков в группе ЧМ.