Марокко набрало рекордное для африканской команды количество очков в группе ЧМ

Сборная Марокко переиграла команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

Марокканцы одержали две победы и сыграли вничью с Хорватией на групповой стадии мундиаля, набрав, таким образом, семь очков за три матча. Результат стал рекордным для африканской команды на чемпионатах мира.

«Атласские львы» набрали семь очков и финишировали на первом месте в группе F. Североамериканская сборная закончила выступление на турнире с нулём очков. Хорваты с пятью очками вышли в плей-офф со второго места. Бельгия заработала четыре очка и заняла третью итоговую позицию.

Ранее Бельгия сыграла вничью с Хорватией и вылетела с ЧМ в Катаре.