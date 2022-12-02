Песков отметил важность культуры России, комментируя танцы американцев под «Катюшу» на ЧМ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал танцы болельщиков под «Катюшу» на чемпионате мира в Катаре.

«России нет на чемпионате мира. Давайте называть вещи своими именами. Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу. Но российская культура в разных её проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел её отменить», — цитирует Пескова РИА Новости.

Организаторы турнира устроили выступления различных музыкальных коллективов перед началом матча на территории стадиона «Аль-Джануб» в городе Аль-Вакра. Одна из арабских групп исполнила мелодии известных русских песен «Калинка-малинка», «Катюша», что вызвало ажиотаж среди болельщиков.

Ранее журналист Зоран Ивкович рассказал, что сербские и российские болельщики объединятся на чемпионате мира по футболу в Катаре. Команда Сербии играет в группе G с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.