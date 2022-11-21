Сербский журналист: назло всем санкциям будем петь на ЧМ в Катаре «Калинку» и «Катюшу»

Журналист Зоран Ивкович рассказал, что сербские и российские болельщики объединятся на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Сербы и русские обязательно встретятся и объединятся на одном из матчей этого чемпионата мира. Назло НАТО и всем санкциям мы вместе будем петь «Калинку» и «Катюшу», — цитирует журналиста Sport24.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Сборная России была не допущена к стыковым матчам ЧМ-2022 в Катаре. Команда Сербии сыграет в группе G с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.

Ранее Александр Соболев заявил, что на ЧМ-2022 будет поддерживать Сербию.