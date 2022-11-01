Соболев: на ЧМ-2022 буду поддерживать Сербию, потому что они братский нам народ

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира в Катаре.

«Почему я единственный в команде проголосовал за победу сербов? Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

В матче открытия играли команды Катара и Эквадора. Хозяева турнира уступили со счётом 0:2.

Ранее в Германии прошла акция против чемпионата мира в Катаре.