Ельцин Техеда: я бы очень хотел поиграть в России

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда сообщил о своём желании поиграть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Но было бы просто прекрасно, если бы Россия открыла передо мной двери. Это прекрасная и очень красивая страна. Я бы очень хотел поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, отличные команды», — цитирует Техеду «Спорт-Экспресс».

30-летний Техеда выступает за «Эредиано» с 2018 года. Он провёл за коста-риканский клуб 141 матч во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает футболиста в €275 тыс.

Ранее сообщалось, что голкипер ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас высказался после поражения от Германии в третьем туре группового этапа чемпионата мира.